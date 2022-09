Una notizia davvero inaspettata, Al Bano e Romina sono in dolce attesa, l’annuncio in diretta televisiva ha scosso tutti.

Sembra non avere fine la Felicità di Al Bano e Romina, i due cantanti che si sono conosciuti negli anni ’60 sul set cinematografico di Nel Sole. A quel tempo bellissimi e giovani erano due stelle nascenti, in pochi anni hanno conquistato un vastissimo pubblico che ancora oggi li ama e li acclama come il primo giorno.

Un matrimonio lampo tenutosi tra una tournée e l’altra, il cantante di Cellino San Marco e la cantante nata a Los Angeles, hanno condiviso molto insieme e continuano a farlo. Gli anni ’70 ed ’80 sono stati i più belli in assoluto ma il destino ha voluto che la loro storia non fosse destinata a durare, ed oggi a quanto c’è un lieto fine.

Dal loro amore travolgente e passionale sono nati quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, purtroppo la famiglia Carrisi è stata vittima di una spaventosa tragedia. Era il 1994 quando, Ylenia, poco più che ventenne, scomparve nel nulla senza lasciare traccia. La ragazza non è mai stata ritrovata ed il caso è stato archiviato qualche anno fa con la sua morte figurata.

Passato il dolore ecco che ritorna la serenità, Al Bano e Romina dopo una separazione sofferta erano diventati due estranei, ma certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano cantava Antonello Venditti e così è stato anche per loro.

Ecco cosa succede, Al Bano e Romina non stanno più nella pelle

Al Bano e Romina dopo la separazione avvenuta qualche anno fa hanno preso strade diverse, il cantante pugliese si è accompagnato a Loredana Lecciso dalla quale ha avuto due figli mentre Romina si è data al buddhismo, per conciliare le sue energie con la natura.

I due cantanti non sono più coniugi ma restano comunque genitori di tre splendidi figli (per quelli che hanno in comune). La loro vita segnata dal dolore è stata allietata dall’arrivo di una nipotina, la figlia di Cristel che in diretta televisiva qualche anno fa lo annunciò al mondo.

Un momento davvero speciale che vale la pena ricordare, la nascita di una nuova vita è sempre momento di gioia. La notizia venne data da Zia Mara durante la diretta di Domenica In nel 2019, bastò pochissimo per mandare il pubblico in delirio dal momento che Cristel e suo marito Davor Luksic, avevano già messo al mondo l’anno prima Kay Tirone.

