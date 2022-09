Gioia incredibile per Flavio Insinna, la famiglia si allarga: è una femmina

Flavio Insinna sta vivendo un momento felice della sua vita: il conduttore, infatti, ha allargato la sua famiglia con la donna che ama

Flavio Insinna lo conosciamo come attore, come conduttore, come personaggio televisivo, ma del suo privato sappiamo veramente poco. Infatti, come la maggior parte dei suoi coetanei, fa parte di quel gruppo di persone che non ha ancora familiarizzato in modo particolare con i social. In questo modo, riesce a tenere riservata la sua vita personale senza troppi problemi.

Flavio Insinna e la scelta di non avere figli

Si tratta sicuramente di uno dei pilastri della Rai, in modo particolare da quando conduce l’Eredità. Infatti, proprio per questo motivo, lo vediamo in televisione tutte le sere. Ma come è cominciata la sua carriera?

Flavio viene dal teatro e, infatti, dopo il diploma ha intrapreso immediatamente i suoi studi di recitazione. Iniziò con il maestro Alessandro Fersen e poi ebbe modo di studiare con un grande, un vero e proprio colosso: Gigi Proietti. Proprio per questo motivo, Flavio è sempre stato legato al noto attore e ha sofferto molto per la sua improvvisa scomparsa.

La famiglia ora però si allarga

Da un po’ di anni Flavio ha una compagna, stiamo parlando di Adriana Riccio. I due si conobbero ad Affari Tuoi: lui conduceva e lei era una concorrente. Fino ad allora della sua vita privata si sapeva poco, ora però le cose sono cambiate.

La coppia va avanti da un po’ di anni anche se i due non si sono mai sposati, non hanno voluto figli e Flavio ha dichiarato che la loro è stata proprio una scelta. Lui non vuole diventare padre perché sa che sarebbe assente a causa del lavoro.

“Tanti auguri, anche un animale è un figlio, non pensate a chi non è in grado di comprenderlo. Avrete degli anni davvero bellissimi voi tre insieme”

In ogni caso, nelle ultime settimane i due hanno preso una decisione: infatti, hanno adottato un adorabile cucciolo. Si tratta di una meticcia che hanno chiamato Lola. I due sono più che felici di aver fatto questa scelta. Lola, infatti, ha già riempito la loro vita in un modo incredibile.

