Francesca Chillemi e Can Yaman, spunta la prova che inchioda la coppia: “tra loro c’è altro” – VIDEO

Il VIDEO inchioda la bellissima Francesca Chillemi e il sex-symbol Can Yaman: dopo la prova la complicità tra loro è innegabile.

A meno di dieci giorni dalla messa in onda della nuova serie televisiva che avrà come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman – da poco reduci insieme e già particolarmente affiatati dal Red Carpet al “Festival di Venezia” – una prova schiacciante che tra i due ci sia realmente del tenero – a di là delle telecamere – ha lasciato i loro fan con il fiato sospeso.

Francesca Chillemi e Can Yaman: “e se così fosse?”

A fine settembre la prima puntata di “Viola Come Il Mare“, con la straordinaria presenza di entrambi gli attori sul piccolo schermo, firmerà l’inizio di un nuovo capitolo per i due interpreti. Stavolta rispettivamente nei panni della trentenne, bellissima e atipica, Viola Vitale e l’ispettore sopra le righe – per la suo altrettanto sfolgorante carisma – Francesco Demir.

In contemporanea con la nuova edizione del reality show di “Amici – di Maria De Filippi” – a cui Yaman ha partecipato nella scorsa puntata – e l’adrenalina ripartenza di una nuova settimana per la Chillemi a suon di shooting, i primi rumors sulla loro potenziale relazione amorosa hanno iniziato a circolare con maggior insistenza. Fino alla pubblicazione in rete di un video reputato dagli utenti come la prova finale della loro ormai indissolubile relazione.

Francesca Chillemi e Can Yaman: il filmato della verità

Durante l’ultima intervista in coppia, rilasciata a “Verissimo” nel salottino della conduttrice Silvia Toffanin, una dichiarazione ha riecheggiato in maniera potentissima all’interno dello studio televisivo lasciando così finalmente sperare i loro fan in un “sogno bellissimo“.

Dopo un’entrata ad effetto, in cui la Toffanin esclama “wow” sorpresa dal loro primo attimo di complicità e dalla loro eleganza, seguita da un’ondata di potenti emozioni che – entrambi, tra un sorriso e l’altro – si accennano a descrivere.

“MA SOLO IO LI VEDO EMOZIONATI COME SE CI FOSSE ALTRO?”

Scrive un fan, probabilmente cogliendo nel segno. “Bellissimi, dolcissimi e divertentissimi“, scrive infine un ultimo utente. Rientrando invece nell’archetipo – citato nell’intervista dalla Chillemi – di quel pubblico “caloroso” ritrovato anche nella città di Palermo. Dove Can e Francesca si sono recati durante le prime “divertentissime” settimane di riprese.

Il filmato – condiviso sulla piattaforma social di Tik Tok, in ormai scalpitante attesa del prossimo 30 settembre – è riuscito a divenire virale in sole ventiquattro ore.

