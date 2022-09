Si stanno svolgendo i funerali della Regina Elisabetta: l’addio alla Sovrana più longeva della storia sta commuovendo tutti. Carlo è distrutto, mentre Harry è sconvolto per una batosta inaspettata.

Un giorno che molti porteranno nel cuore, talmente impattante da scrivere la storia. Questo lunedì, 19 settembre, è totalmente monopolizzato da un solo evento: il funerale della Regina Elisabetta.

Da quando la Monarca è andata oltre al velo, a Palazzo il lavoro è stato incessante per organizzare la cerimonia attesa in tutto il Regno Unito, nel dolore per questo addio drammatico.

Già ieri, intorno alle 20, si è tenuto un minuto di silenzio nazionale nonché la veglia in suo ricordo. Oggi alle 11, nell’Abazia di Westminster, si è tenuta la funzione funebre a cui hanno preso parte ben 550 figure rilevanti, tra Re e Leader mondiali. Chiusa la cerimonia sulle note di “God save the King” è avvenuto il passaggio al Castello di Westminster e poi la sepoltura nella Cappella San Giorgio.

La cerimonia ha toccato nel profondo i presenti, tra cui in particolare i membri della Royal Family, mostratisi distrutti per il momento tragico. Soprattutto il Re Carlo si è molto commosso.

Funerali della Regina Elisabetta: il pianto di Carlo

Il nuovo Re del Regno Unito non ha trattenuto le lacrime. Il Sovrano, 73 anni, non solo si è commosso per l’ultimo addio alla madre, ma anche per il grande sostegno dimostrato dai sudditi. A questo si aggiunge quello di innumerevoli figure, tra cui molte personalità pubbliche.

Tra queste il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden recatosi di persona a Londra per fare le sue condoglianze ai Royal inglesi. Presenti poi il Presidente francese Macron, quello turco, Erdogan, e il Primo Ministro canadese Trudeau. Non manca all’appello anche quello italiano, Sergio Mattarella, partito al fianco della figlia Laura. Il Vescovo Paul Gallagher presente in rappresentata di Papa Francesco.

Tra i tanti leader ha presenziato anche la First Lady dell’Ucraina Olena Zelenska. Al funerale hanno preso parte, inoltre, anche molti membri delle famiglie reali d’Europa tra cui Letizia di Spagna e il Re Felipe e da Monaco il Principe Alberto e la sua Charlene. In questo contesto a catalizzare è stato Harry con un retroscena inaspettato.

Funerali della Regina Elisabetta: Harry catalizza i riflettori

Anche in questa occasione, Harry è riuscito a essere al centro della scena. In particolare un dettaglio ha fatto parlare molto.

Se sulle prime sembrava non potesse indossare la divisa militare al funerale – per via del suo addio a Palazzo – poi c’è stato un cambio di rotta. Il Sussex è apparso alla veglia di ieri dedicata alla nonna, sì con la divisa come William e i cugini, ma tuttavia senza le iniziali ER, cifre della Sovrana. Di prassi si perdono se non si fa più parte del working royals.

inoltre per il reale si tratta dell’ultima volta con la divisa

Malgrado abbia svolto 10 anni di attività militare, con l’addio da Palazzo, ha perso la possibilità di indossare l’uniforme, concessa questa volta solo in via eccezionale, visto il momento così simbolico.

