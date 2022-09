Ilary Blasi il vero motivo del ritocchino, “labbra al bacio” solo per lui – FOTO

“La rinascita c’è” e si vede, ma Ilary Blasi vuole spiegare il reale motivo del suo ritocchino: le “labbra al bacio” hanno un solo destinatario.

Mentre l’ex calciatore Francesco Totti è ufficialmente uscito allo scoperto, condividendo alcuni dettagli della sua nuova routine con Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra essere voluta tornare alle vecchie abitudini, ma stavolta con un intento molto diverso rispetto al passato. Le immagini condivise dalla conduttrice de “L’Isola Dei Famosi”, secondo molti fan “la dicono lunga” sulle sue reali intenzioni.

Ilary Blasi, routine tra polemiche, alti e bassi

Dopo l’insorgere delle prime polemiche su Instagram, a poche ore dalla sua documentazione del fatidico “ultimo ritocchino” alle labbra, la showgirl romana ha voluto dare una risposta esaustiva in tal merito.

La decisione non è derivata da un puro fattore estetico, ma aveva – come emerso, a quanto pare, da un ultimo video pubblicato da lei stessa in queste ore – una destinazione ben designata. Nella giornata di ieri, 17 settembre, le IG stories di Ilary hanno mostrato agli utenti la seduta completa

Ilary Blasi, la FOTO del “sono solo per lui”

“La rinascita c’è” e si vede… Ma il destinatario di quest’ultima sembra essere soltanto il “ben tornato” Alfio.

L’adorabile felino, ritrovato dalla conduttrice dopo essersi smarrito sul lungomare di Sabaudia, avrebbe catturato in queste ore tutte le attenzioni della showgirl. A tal punto che Ilary avrebbe scelto di postare un breve video, sul suo profilo, in cui lei e il micio si scambiano baci e tenerezze.

“LABBRA AL BACIO”

Dunque, mai come adesso. Se alcuni utenti sembrano non comprendere le ragioni del comportamento della showgirl, ammettendo tra i commenti alla pubblicazione e alle ultime scelte in ambito estetico: “non sembra che stia soffrendo molto, anzi…“, altri tengono a sottolineare di come “il dolore non si manifesti allo stesso modo per tutti“.

Ilary starebbe sicuramente affrontando un momento delicato della sua vita, ma dopo tutto sembra essere “la stessa di sempre“. Le recenti attività della showgirl la mostrano, infatti, intenta a dedicare attenzioni alla sua famiglia, ai suoi animaletti domestici, e alla cura della sua bellezza. L’unica differenza è che al suo fianco non c’è più il suo “grande amore“.

