Limone sul comodino, non lo metti? Sbagli di grosso, ecco perché

Hai mai pensato di mettere un limone sul comodino? Se non l’hai mai fatto è il momento di iniziare, ti diciamo perché.

Può sembrare una pratica assai strana ma tenere un limone sul comodino ti cambierà letteralmente la vita. Non ci credi? E’ giunto il momento di farlo, vedrai che risultati eccezionali.

Quali sono le proprietà del limone?

Il limone è un agrume originario dell’estremo oriente, precisamente in Cina ed India, terre nelle quali nasceva in modo naturale. Nel bacino del Mediterraneo è stato introdotto in epoca romana grazie ai mercanti che viaggiavano di terra in terra per vendere la loro merce. In poco tempo questo agrume ha popolato tutto il Sud Italia ed oggi è famoso ovunque.

Stiamo parlando di un frutto ricchissimo di proprietà, presenta notevoli quantità di Vitamina C, sali minerali, carotene, Vitamine B e A, manganese, rame, fosforo, calcio, ferro. Del limone si può utilizzare davvero tutto, dalle foglie alla buccia, persino i semi possono essere piantati per far crescere una nuova pianta. In pochi sanno che il limone è un disintossicante e dimagrante, in quanto ha proprietà diuretiche ed astringenti. Aiuta a digerire dopo un pasto abbandonante ed è ottimo persino per pulire la casa. E’ buona norma assumere tutti i giorni un po’ di limone se non si soffre di gastrite per rafforzare il sistema immunitario.

Ecco perché tenere un limone sul comodino

Dal momento che il limone è praticamente indispensabile per la nostra vita, dovresti sapere che metterlo sul comino la sera ti aiuterà tantissimo, non ci credi? Sbagli.

Innanzitutto potresti mettere nella tua stanza uno o più limoni per migliorare la qualità dell’aria, libereresti le tue vie respiratorie, il suo aroma durante il sonno ti aiuterebbe a controllare il mal di testa, stimoleresti la produzione di serotonina (ormone della felicità o del buonumore), e ti proteggeresti da punture di insetti e zanzare.

Dopo aver scoperto tutte queste fantastiche proprietà è arrivato il momento di mettere un limone sul comodino, vedrai che in pochissimo tempo la qualità della tua vita migliorerà.

