Michelle Hunziker li becca in flagrante a Milano e reagisce in modo assurdo: la FOTO

Michelle Hunziker li becca in flagrante a Milano e reagisce in modo assurdo: il video pubblicato su Instagram è davvero sbalorditivo!

Nessuna conduttrice, specie in questi ultimi anni, è mai riuscita ad ottenere la medesima visibilità mediatica di Michelle Hunziker. Senza ombra di dubbio, nel caso della svizzera, le dinamiche familiari hanno largamente contribuito ad esaltarne la popolarità.

Sia durante il matrimonio con Eros Ramazzotti, sia nel periodo trascorso accanto a Trussardi, la Hunziker ha indubbiamente trovato il modo per far parlare di sé. Le recentissime supposizioni avanzate in merito alla gravidanza della sua primogenita Aurora, come se non bastasse, non hanno mancato di accentuare l’interesse nei confronti della famiglia della svizzera.

Michelle, che non sa più come gestire l’ingerenza da parte della stampa, ha pensato bene di pubblicare un video letteralmente sconvolgente attraverso Instagram. La clip, dato il suo contenuto, è divenuta rapidamente di dominio pubblico.

Michelle Hunziker, la reazione sui social non si è fatta attendere: la conduttrice è “disperata”

Essere a tal punto famosi e stimati, nel caso di Michelle Hunziker, ha comportato delle conseguenze tutt’altro che tralasciabili per quel che concerne la sua sfera privata.

I suoi rapporti sentimentali, di fatto, non sono mai stati vissuti in completa serenità da parte della conduttrice, che ha sempre dovuto lottare per tenere i media fuori dalla sua vita più intima.

Ma ora che neanche la riservatezza sembra più essere un’arma efficace, la svizzera avrebbe deciso di mettere in campo strumenti ben diversi per difendersi dall’accanimento mediatico. Il video che Michelle ha postato nelle scorse ore sui social, a tal proposito, non mancherà di togliervi le parole di bocca.

Michelle Hunziker li becca in flagrante a Milano e reagisce in modo assurdo – FOTO

Qual è l’unica arma rimasta a Michelle Hunziker per combattere le continue intromissioni dei paparazzi nella sua vita? L’ironia. La clip apparsa tramite le sue recenti Instagram stories vede la presentatrice mettere in campo proprio la suddetta arma contro i suoi “nemici”.

Per le vie di Milano, la svizzera ha simpaticamente immortalato i paparazzi proprio nel momento in cui quest’ultimi le stavano scattando delle foto.

A fare da coronamento alla story, il singolo “Paparazzi“ interpretato dall’iconica Lady Gaga. L’ex moglie di Trussardi, per l’ennesima volta, ha dimostrato di essere una spanna sopra a tutti.

MARCHE, MADRE CERCA IL SUO PICCOLO DISPERSO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA