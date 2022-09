Milly Carlucci e l’addio al marito, la verità è sulla bocca di tutti

Milly Carlucci in crisi con il marito e verso la separazione? La notizia impazza: ecco la verità su un gossip di fuoco

Milly Carlucci si prepara a debuttare, ancora una volta, con il suo “Ballando con le Stelle”, il programma del sabato sera di Rai 1 che nonostante la longevità, continua ad essere un grande successo a cui il pubblico mostra sempre grande affetto.

L’inizio è previsto per la metà di ottobre e dunque manca poco. Forse proprio per questo sul web si è diffusa una notizia che riguarda l’amata conduttrice. Si parla di un addio al marito, Angelo Donati, che succede?

Il matrimonio con Angelo Donato ed i figli

Milly Carlucci nonostante la notorietà è una donna molto riservata. Non ama essere al centro del gossip, come lei tutta la sua famiglia. È sposata dal 1985 con suo marito Angelo Donati. I due si sono conosciuti in età adulta ma da quando si sono incontrati non si sono più lasciati.

Dal loro matrimonio sono nati due figli, Angelica Krystle e Patrick Donati, lontanissimi dal mondo dello spettacolo. Anche loro, come i genitori, non amano i riflettori e infatti sul loro conto si conosce ben poco. Nelle ultime ore però si sta diffondendo una notizia che sta preoccupando tutti i fan di Milly Carlucci. Si parla di separazione, l’idillio d’amore è terminato?

Milly Carlucci e la separazione dal marito? Tutta la verità

Così riservata e lontana dal gossip, Milly Carlucci ne diventa prepotentemente protagonista. Nelle ultime ore sul web non si parla d’altro che dell’addio al marito. Una crisi che è arrivata dopo tanti momenti no che sono stati superati?

Nulla di tutto questo. Non si tratta che di una vecchia storia che è saltata di nuovo fuori. Tempo fa, infatti, si era diffusa la notizia che la nota conduttrice stesse per separarsi dal marito.

Solo una fake news, diffusa da un sito di Panama, unita ad una sponsorizzazione di una crema con un coupon per ordinare ad un prezzo scontato.

È stata la stessa Milly a smentire tutto e a bollare la cosa come una vera truffa che insieme al marito ha subito denunciato alla polizia postale.

