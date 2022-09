GF VIP, Pamela Prati rassicura i fan prima di entrare: “Ci tenevo a dirvelo”

Pamela Prati saluta i fan sui social annunciando il grande evento: entrerà nella casa del “Grande fratello vip”, il messaggio sul web.

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione del “Grande fratello vip” e il pubblico non vede l’ora di scoprire tutte le novità di quest’anno e i concorrenti che vivranno l’esperienza pazzesca all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sui social è stato presentato il cast e tra i vari vip ci sarà anche Pamela Prati, la showgirl ha già partecipato al reality qualche anno fa ma questa volta avrebbe intenzione di dare il massimo e conquistare la finale. Ci riuscirà?

Pamela Prati, la prima volta al “Grande fratello vip”

Nel 2016 Pamela Prati tentò di partecipare al “Grande fratello vip”, ma dopo appena un mese venne squalificata. La showgirl non riuscì a vivere felicemente l’esperienza ed ha abbandonato il programma di sua spontanea volontà.

All’epoca la vip si scusò con la produzione e in particolare con Ilary Blasi, la conduttrice di quella edizione, e Alfonso Signorini, nel ruolo di opinionista. Ricordiamo le sue parole, il giorno dopo la fine del reality alla consegna del Tapiro da parte di “Striscia la notizia“.

Ho provato a seguire le regole del Grande Fratello, purtroppo soffro di claustrofobia cronica. È tutta la vita che combatto contro questo mostro e ho resistito venti giorni.

Poi ancora

spero di potermi scusare, anzi mi scuso adesso, ma in quel momento ero veramente molto provata e chi mi conosce sa che io non sono così.

“Grande Fratello vip”, bis per la showgirl

Sono passati sei anni dalla squalifica e tanti eventi si sono susseguiti ed hanno visto Pamela Prati al centro del gossip. Oggi, però, la showgirl sembra aver trovato un suo equilibrio ed è pronta a vivere una nuova esperienza.

In un lungo video pubblicato su Instagram, la soubrette del Bagaglino ha voluto lasciare un messaggio a tutti i fan che l’hanno supportata e sostenuta in tutti questi anni e lo faranno anche nel corso del reality. Così ha affermato

ciao amici miei, tra poche ore mi toglieranno il telefono e non potrò più comunicare con voi. ma ci tenevo a ringraziarvi per l’affetto che ogni giorni mi trasmettete.

Il pubblico non vede l’ora di seguirla all’interno della casa. La showgirl è così sicura di essere cambiata e di saper gestire quella fobia che lei chiama mostro? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.

