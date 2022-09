Il 19 settembre il mondo si veste a lutto per celebrare i funerali della Regina Elisabetta II e a tal proposito cambia anche il palinsesto della Rai. La puntata di “Storie italiane” finisce prima del dovuto.

Sono passati undici giorni da quando la Regina Elisabetta II ha salutato per l’ultima volta il suo popolo, lasciando il suo regno dopo settant’anni. Oggi si terranno i funerali di stato e Londra è in fermento.

Molte trasmissioni hanno seguito nel dettaglio questa settimana e mezzo, gli inviati italiani sono volati a Buckingham Palace per poi spostarsi a Westminster Hall dove è stata allestita la camera ardente. Tra questi c’è anche Mario Campa, in diretta con “Storie Italiane“, in collegamento con Eleonora Daniele, che ha aggiornato costantemente il pubblico.

Regina Elisabetta II, dall’incoronazione ai funerali

È stata la regina del popolo che per settant’anni ha guidato il regno con professionalità, rispetto e classe senza mai deludere le aspettative dei suoi sudditi.

La Regina Elisabetta II non ha sempre avuto una vita rosea, ha dovuto affrontare molte difficoltà nel corso dei suoi novantasei anni ma ogni volta ne è uscita a testa alta, fino al giorno della sua morte.

Era il 1953 quando avvenne la sua incoronazione. All’epoca la primogenita dei Windsor aveva solo ventisei anni, ma con la sua intelligenza e intraprendenza si mise in gioco e riuscì a dare il massimo fin dal primo giorno.

Il suo unico grande amore, il Principe Filippo, l’accompagnò lungo il suo percorso e la sostenne e supportò fino al giorno della sua morte avvenuta il 9 aprile 2021. A distanza di un anno e mezzo se ne va anche l’amata consorte, simbolo dell’Inghilterra e icona di stile e classe.

I funerali di stato della Regina Elisabetta

In 4 miliardi seguiranno i funerali di stato della Regina Elisabetta. Alle 10.44 il feretro ha lasciato Westminister Hall per raggiungere Westminister Abbey. La funzione è di circa un’ora e l’evento durerà fino a sera. Ancora una volta, sarà un’occasione per ricordare la sua grandiosità tramandata in tutti questi anni.

Membri della famiglia reale, Re Carlo III e la regina consorte Camilla, William e Kate, Harry e Meghan e tutti i cari che piangono e celebrano per l’ultima volta la Regina Elisabetta II. Un momento solenne che rimarrà nella storia, proprio così la conduttrice Eleonora Daniele ha rimarcato all’inizio della puntata del 19 settembre, affermando

buongiorno e ben ritrovati a storie italiane, questa mattina alle 11 si svolgeranno i funerali della regina elisabetta. Una data che troveremo scrittta sui libri di storia, si tratta in assoluto di un evento tra i più imponenti della storia britannica.

Dopo aver commentato l’addio della sovrana e aver dato tutte le informazioni utili al riguardo, la giornalista e conduttrice ha salutato il pubblico, facendo il grande annuncio:

Bisogna fermarci. Grazie diamo la linea al tg 1 per la diretta dei funerali della regina elisabetta II. ci vediamo domani.

Il 20 settembre, “Storie italiane” non perderà occasione di analizzare e entrare nel dettaglio dei funerali di stato della sovrana.

