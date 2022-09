Uomini e Donne, tremendo lutto per la coppia più amata: “è morta tra le mie braccia”. Fan travolti dal dolore

“Uomini e Donne”, tremendo lutto per una delle coppie più amate del programma: i fan si sono stretti attorno ai due ex protagonisti del trono classico

Nonostante i percorsi di moltissimi ex protagonisti del parterre si siano conclusi da anni, l’attenzione mediatica che quest’ultimi continuano a ricevere non accenna a diminuire.

I fan, dopo aver seguito le loro coppie preferite per tutta la durata delle puntate, desiderano conoscere ogni minimo retroscena riguardante le storie d’amore più belle del dating show.

Non sempre, tuttavia, le novità relative agli ex protagonisti di “Uomini e Donne” finiscono per rallegrare i telespettatori. Solo nelle scorse ore, infatti, sono state rese note due notizie che hanno gettato il pubblico nello sconforto più totale.

“Uomini e Donne”, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si dicono addio: annuncio da lacrime

Dopo quasi dieci anni d’amore e due splendidi figli, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno confermato la fine della loro storia d’amore.

I due, stando alle Instagram stories pubblicate, non sarebbero affatto rimasti in buoni rapporti. L’ex tronista, senza troppi peli sulla lingua, ha attribuito all’ex compagna tutta la colpa di questa separazione. La Del Taglia, a detta di Eugenio, sarebbe infatti già caduta tra le braccia di un altro uomo.

Ciò premesso, la notizia della rottura tra i due è rapidamente passata in secondo piano a fronte di un ulteriore, imprevisto accadimento. Attraverso i rispettivi profili social, Eugenio e Francesca hanno comunicato ai fan di aver subito un tremendo lutto.

Tremendo lutto per Francesca Del Taglia: “è morta tra le mie braccia”

Mediante un post strappalacrime comparso su Instagram, Francesca Del Taglia ha annunciato ai suoi affezionati followers la morte della sua inseparabile cagnolina Mia.

“te ne sei andata fra le mie braccia, spero solo tu possa aver sentito tutto il mio amore”.

Alle parole di Francesca hanno immediatamente fatto seguito quelle dell’ex compagno, che ha detto addio alla dolcissima cagnolina attraverso una Instagram story:

“Dopo tutto questo…è venuta a mancare la nostra piccola Mia”.

I fan dell’ormai ex coppia non hanno mancato di far sentire alla Del Taglia tutta la loro vicinanza. “So che cosa significa, ti sono vicina“, “mi dispiace tanto“: questi i messaggi di supporto inviati dagli utenti del web.

