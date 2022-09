Adriano Celentano, dopo anni trapela un VIDEO impressionante: ecco cosa ha fatto per Ornella Muti…

Adriano Celentano e Ornella Muti sono stati legati nel passato da un amore tenuto segreto. Spunta un video impressionante su cosa il cantante ha fatto all’ex fiamma.

Un flirt tenuto segreto per anni, poi venuto a galla. Tra Adriano Celentano e Ornella Muti c’è stato del tenero, anche se per molto tempo non è mai venuto alla luce del sole nulla.

Poi il cantante ha svuotato il sacco ai media e la sua frequentazione con la bella attrice è venuta allo scoperto. I due si sono conosciuti sul set della pellicola “Il bisbetico domato”, girato nel 1980.

L’anno successivo mentre stavano lavorando al film “Innamorato pazzo”, la passione avrebbe preso piede tra i due. All’epoca lui era già sposata con la Fiori e lei frequentava Facchinetti, da cui poi ha avuto negli anni successi un figlio. Emerge dal loro rapporto un retroscena inaspettato, filmato in un video.

Adriano Celentano: ecco cosa ha fatto per Ornella Muti

Complici come non mai. Muti e Celentano fin da quando hanno iniziato a lavorare a stretto contatto si sono mostrati molto uniti.

In particolare una scena di un film molto famoso in cui sono protagonisti ha lasciato il segno: si tratta di un breve momento, ma indimenticabile, in cui Celentano ha lasciato senza fiato una giovanissima Ornella, facendo un gesto impensabile.

Adriano Celentano e il rapporto con Ornella Muti

Un momento scritto nella storia. Forse è questo che ha fatto battere il cuore della Muti facendola invaghire di Celentano.

Nella scena in questione si vede la coppia in piscina: dopo che un bagnante ha fatto un tuffo, è stato il turno di Celentano che ha fatto una serie di acrobazie sorprendenti – con l’aiuto degli effetti speciali – lasciando non solo senza fiato l’attrice, ma anche tutti i bagnanti presenti.

una scena indimenticabile

Che ancora oggi fa sognare: già dagli sguardi dei due attori trapelava una magica intesa, esplosa poi in un amore segreto.

