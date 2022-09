Maria De Filippi ha scoperto il talento di Andreas Muller un po’ di anni fa: a distanza di tutto questo tempo, il famoso ballerino è finito di nuovo sotto ai riflettori

Quest’anno Amici di Maria De Filippi ha completamente cambiato volto. Il talent più amato della televisione italiana, dopo diversi anni in cui al banco dei professori di ballo abbiamo visto seduti sempre le stesse persone, quest’anno è stata fatta fuori Veronica Peparini. Anche Anna Pettinelli, insegnante di canto, è stata sostituita da Arisa.

Dunque quest’anno non vedremo più lavorare insieme una delle coppie nate proprio sotto ai riflettori di questa trasmissione: stiamo ovviamente parlando di Veronica Peparini e Andreas Muller.

I due si sono conosciuti quando lei era insegnante e lui un semplice allievo della scuola. Insomma, la storia più vecchia del mondo. Dopo la vittoria di Muller, i due hanno cominciato a frequentarsi e hanno cominciato una vera e propria relazione su cui nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo, ma che continua oramai da diverso tempo.

Insomma, Andreas e Veronica oramai sono una vera e propria coppia a tutti gli effetti. Si sostengono nei momenti belli e in quelli difficili, per questo Andreas si è lasciato andare ad una lunga dedica nei confronti della sua compagna che è stata “licenziata” dalla trasmissione.

L’ha elogiata per la donna incredibile che è, ha elencato tutti i suoi pregi e poi, alla fine, ha lanciato una frecciatina proprio alla trasmissione che lo ha visto nascere come ballerino professionista.

Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccac*lo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare).