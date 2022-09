Andrea Delogu ha fatto sognare il popolo del web scoprendo le sue curve ipnotiche. Nell’ultimo video condiviso su Instagram è un’esplosione di fascino.

Folta chioma rossa e curve esplosive. Andrea Delogu torna a far sognare con la sua bellezza ipnotica, lasciando i fan senza fiato con un video Instagram da batticuore.

Seguitissima sul social, è amatissima sia per il suo talento, sia per il suo fascino. 40 anni, è attrice, conduttrice e scrittrice: sul suo profilo da sogno condivide molti momenti dalla sua vita professionale e personale, accumunati dalla sua verve unica e dal suo fisico pazzesco.

Tra momenti sul set, format, programmi, presentazioni di eventi e libri, in ogni occasione è divina. In particolare l’ultimo contenuto ha fatto sognare per la mise indossata: si tratta di un vestino non solo molto scollato, ma anche trasparente.

Andrea Delogu, vestitino scollato e dalle trasparenze da infarto

Nero e trasparente. Questo il vestito indossato dalla conduttrice per un momento importante, con cui ha alzato la temperatura del web, facendo gioire i fan.

A colpire in particolare le trasparenze del capo che mostrano la biancheria nera sotto, donando una visione capace di stuzzicare l’immaginazione del pubblico accorso a mettere una valanga di cuori. La classe 1982, ancora una volta ha lasciato senza fiato.

Andrea Delogu: curve travolgenti, fan in tilt

In forma smagliante, a colpire è il fisico incredibile di Andrea. 40 anni, si è mostrata in splendida forma: curve ipnotiche, la mise le ha ancora messe più in risalto.

Non andavo ad una festa per ballare da almeno ventordici anni! Prima, durante, mentre e dopo. I pii avevano scritto “audaci”.

Le parole che si leggono sotto al post della Delogu: il video da urlo ha ottenuto subito un boom di like e commenti. “Atomica”, è solo uno dei tanti complimenti che si leggono sotto al post dal successo immediato, come d’altronde accade a seguito di ogni contenuto condiviso dalla presentatrice, nota anche come “La rossa”, tra le più amate nel panorama dello spettacolo.

