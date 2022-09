Carlo Conti abbandonato nel momento del bisogno: “sono tutti amici finché…”. Il VIDEO strappalacrime

Carlo Conti si confessa a cuore aperto. Le parole del conduttore non hanno mancato di far riflettere i fan, grande batosta per lui

Da molti considerato il “degno erede” di Pippo Baudo, Carlo Conti è uno dei capisaldi della televisione italiana, un professionista a tutto tondo di cui Rai 1 non si priverebbe per nessuna ragione al mondo.

Tra poco più di dieci giorni – esattamente nella serata di venerdì 30 settembre – avrà inizio la dodicesima edizione di “Tale e Quale Show”, che dal lontano 2012 intrattiene i telespettatori alla vigilia del tanto atteso weekend.

Artisti del calibro di Valeria Marini, Gilles Rocca e Rosalinda Cannavò si sfideranno a colpi di esibizioni e performances che non mancheranno di impressionare i fan della trasmissione. Il vero perno attorno a cui ruoteranno le esperienze dei partecipanti, ciò premesso, non potrà che essere l’insostituibile conduttore.

Carlo Conti, oltre quarant’anni di carriera in tv: i più grandi successi del conduttore

Ha esordito negli anni Ottanta in qualità di speaker radiofonico, ma il suo talento innegabile lo avrebbe presto portato a mettersi in campo nelle trasmissioni più celebri del piccolo schermo.

Colonna portante dell’emittente statale, Carlo Conti ha guidato i format di maggior successo della Rai. Da “I raccomandati” a “I migliori anni”, da “Affari Tuoi” a “L’Eredità”. Sia nella fascia preserale che durante la prima serata, il nativo di Firenze ha saputo dimostrare doti a dir poco insuperabili.

Molti i colleghi con cui Conti, nel corso degli anni, è riuscito a stringere dei rapporti di amicizia. Eppure, come ammesso dal presentatore in occasione di una recente intervista, non tutti i legami che si vengono a creare all’interno di questo contesto finiscono per durare nel tempo. Lo stesso Carlo sembrerebbe averne fatto le spese sulla propria pelle…

La confessione terribile del conduttore: “sono tutti amici finché…”. Il VIDEO strappalacrime

Quello che accade dietro le quinte del contesto dello spettacolo, a detta di Carlo Conti, è qualcosa di davvero complicato da gestire. Il conduttore stesso, in un’intervista, si è espresso sulla questione con toni perentori.

“In questo ambiente sono tutti amici finché sei sulla cresta dell’onda, finché va tutto bene”.

Parole che suonano aspre e taglienti, quelle del presentatore, e che tuttavia non mancano di delineare con efficacia una verità risaputa. Gli amici veri, purtroppo o per fortuna, si contano sulle dita di una mano.

