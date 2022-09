Gli alimenti falsi amici, li conosci? Sono quelli che ti promettono di dimagrire in invece fanno l’esatto contrario.

Quante volte hai iniziato una dieta fai da te con scarsi risultati? Probabilmente troppi. Partendo la presupposto che dovresti farti seguire sempre da uno specialista per raggiungere un obiettivo, oggi vogliamo parlarti di quegli alimenti che consideri da dieta ma che in realtà non lo sono. Quindi se hai intenzione di perdere 2/3 kg in autonomia devi necessariamente sapere queste cose.

Dieta, ma in realtà di cosa stiamo parlando?

Il termine dieta deriva dal greco dìaita = regime, stile, tenore di vita e possiamo annoverarla in quello stile di vita corretto che tutti dovremmo osservare, così da poter vivere in modo sano ed equilibrato le nostre giornate anche grazie all’alimentazione. Con la dieta si vanno a soddisfare molte esigenze del nostro corpo e della mente, fondamentali per affrontare la quotidianità.

Per far si che una dieta funzioni è necessario non solo seguire un’alimentazione bilanciata con le calorie ma è importante avere delle regole che aiutano ad ottenere il risultato sperato. La cosa importante è non essere sedentari, muoversi almeno 3 giorni a settimana anche con una semplice e costante camminata. Bere aiuta ad eliminare le scorie e le tossine. Dormire bene almeno 8 ore a notte ci aiuterà ad affrontare meglio la giornata. Inoltre è sbagliatissimo saltare i pasti, specie la colazione, il nostro corpo così come la nostra mente ha bisogno di mangiare 5 volte al giorno, compreso spuntino e merenda.

Quali sono questi alimenti che promettono miracoli ed invece non ne fanno?

Se stai pensando di perdere qualche chiletto, occhio a questi alimenti che promettono grandi cose ma che a conti fatti non ti porteranno da nessuna parte. Succhi di frutta: pieni zeppi di zuccheri non sono salutari, ovviamente quelli venduti sulla grande distribuzione. E’ meglio farli a casa senza aggiunte extra. Cereali e barrette: i cosiddetti spezza fame non sono un’opzione sana ed equilibrata, anche questi contengono troppi zuccheri. Sarebbe meglio realizzarli a casa con 100 gr di avena, 1 cucchiaio di riso soffiato, frutta secca in pezzi, 3 cucchiai di miele e 2 cucchiai di olio di semi. Impasta tutto, spargilo su una teglia inforna per 15 min a 180°.

Soia: spesso piena di OGM che causa squilibri ormonali e fanno ingrassare. Frullati: vale lo stesso discorso per i succhi di frutta. Caramelle e gomme senza zucchero: è una fandonia in quanto c’è un’alta concentrazione di edulcoranti e dolcificanti artificiali.

Ma non finisce qui….

Cibi light e senza grassi aggiunti: per dare sapore si aggiunge zucchero, il nostro nemico ricorrente. Frutta candita e disidratata: buona se usata in poche quantità ogni tanto, il processo di disidratazione genera una quantità di zuccheri 3 volte superiori alla media.

