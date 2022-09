Gianni Sperti infervorato contro le donne: “tentano tutte di farci…”. È bufera a Uomini e Donne

“Uomini e Donne”, la prima puntata del dating show parte col botto: Gianni Sperti e la critica al veleno rivolta contro le dame del parterre

Il primissimo appuntamento con il dating show si è aperto all’insegna di vecchi dissapori e nuovi ingressi. La puntata inaugurale dell’edizione 2022/23 ha aperto le danze, come suol fare da qualche anno a questa parte, con una panoramica sull’estate trascorsa da Gemma Galgani.

La veterana del parterre, ormai da parecchio tempo, è infatti il volto di punta della trasmissione di Canale Cinque. Archiviata la conoscenza con Giovanni – che la torinese ha frequentato durante gli scorsi mesi -, in studio si è immediatamente presentato un nuovo pretendente alla corte di Gemma.

Didier, il cavaliere di origine francese, è colui che tenterà di stregare il cuore della dama più discussa di tutte. Fin dal primo impatto, la Galgani ha confermato di essere rimasta profondamente colpita da lui.

Dopo questa scoppiettante parentesi, la De Filippi ha pensato bene di chiarire le sorti di un triangolo amoroso che, a giugno scorso, era rimasto insoluto. L’atmosfera in studio, come da previsioni, si è fatta immediatamente incandescente.

“Uomini e Donne”, è già bufera durante la prima puntata: situazione insostenibile

Il triangolo amoroso che vedeva coinvolti Davide, Catia e Laura è proseguito durante tutta l’estate, finendo per risolversi in una maniera a dir poco clamorosa.

Con grande stupore di tutti, la conduttrice ha infatti aggiunto un’ulteriore sedia vuota accanto alle dame già chiamate al centro studio, preannunciando una situazione che definire effervescente è sicuramente riduttivo. “C’è una terza donna in tutto ciò…” ha confermato Maria, facendo pregustare al pubblico l’imminente apocalisse.

L’ingresso inatteso di Sara ha infine contribuito a chiarire gli ultimi dubbi rimasti. Davide, che durante l’estate ha sentito continuativamente Laura (non mancando di contattare sporadicamente anche Catia), ha annunciato di star frequentando proprio la dama toscana.

Laura, sentendosi presa in giro e umiliata, non si è risparmiata nei suoi rimproveri contro Davide. “Io ero innamorata e non ho capito che avrei dovuto fermarmi prima… non vali niente“: queste le proteste della dama, che ha continuato a ribadire la pochezza del comportamento di Davide.

A fare da coronamento al siparietto sono arrivate, proprio come un fulmine a ciel sereno, le parole dell’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo, infervoratosi di fronte a quanto osservato, è sbottato con un’osservazione a dir poco velenosa.

Gianni Sperti infervorato contro le donne: “tentano tutte di farci…”

A detta di Gianni Sperti, in tutta questa situazione, le uniche vere colpevoli sarebbero proprio le dame che, nonostante i lampanti segnali dell’ambiguità del cavaliere, hanno deciso di frequentarlo noncuranti delle avvisaglie ricevute.

L’opinionista, rivolgendosi a colei che, a suo dire, diventerà la prossima “vittima” di Davide, non si è affatto trattenuto. Questo il rimprovero che Gianni ha infatti indirizzato a Sara:

“Certe donne credono di cambiare gli uomini, credono di poter essere uniche”.

Stando ai commenti lasciati dai fan attraverso i social, Sperti avrebbe letteralmente fatto centro con le sue affermazioni. Sara, secondo i più, verrà infatti sedotta e abbandonata molto presto dal cavaliere.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA: IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO