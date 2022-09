Jamsine Carrisi ne ha combinata un’altra delle sue, questa volta il suo commento è imperdonabile ed il web la lincia. Ma cos’è accaduto?

La bella e affascinante figlia di Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi ne fa una dopo l’altra, questa volta sembra che il suo comportamento sia imperdonabile. In molti hanno criticato le sue parole, ma in quale contesto?

Jasmine, chi è e cosa fa nella vita

La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha da poco compiuto 21 anni, la giovane è un’influencer e cantante, attualmente vive a Cellino San Marco con i genitori. E’ una ragazza molto solare talvolta eccentrica che ama stare al centro dell’attenzione, amata e criticata Jasmine è un personaggio noto al web anche per qualche strafalcione.

Ha inciso diversi singoli, ha anche partecipato come giudice al celebre programma The Voice accompagnata dalla figura più autorevole del padre che si è fatto spazio nel mondo della musica negli anni ’60 con l’ex moglie Romina Power.

Purtroppo non ha avuto una carriera come cantante ma ha cavalcato solo l’onda del successo durato veramente poco, questa sconfitta però non ha demoralizzato la ventenne che ha sogni nel cassetto ancora da realizzare.

Ecco cos’è accaduto, il web si ribella alle sua parole

In queste ore il web è indignato per una frase che Jasmine ha dichiarato su Instagram. La giovane influencer ha lanciato una un box “question and answer”, ovvero i fan le hanno fatto alcune domande, anche intime alle quali Jasmine ha risposto.

E’ qui che avviene il putiferio, una risposta non è stata affatto gradita ed i fan sono stati decisamente lapidari con la giovane. Papà Al Bano come avrà reagito?

“Vorresti diventare mamma?”… “Per i prossimi 20 anni dubito fortemente”.

Nessuno si sarebbe aspettato una risposta simile, in molti hanno sottolineato che diventare mamma è un regalo bellissimo e che avrebbe potuto risponde in maniera diversa anche nel rispetto di quelle coppie che non riescono ad avere figli.

Papà Al Bano non ha commentato l’accaduto e sicuramente non lo farà, il cantante sa come il mondo dello spettacolo possa essere spietato e che quindi bisogna scegliere bene le battaglie da portare avanti.

