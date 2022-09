Luca Salatino, problemi con Soraia prima di entrare in casa? ”Sono giorni un po’ così”: web in fermento

Luca Salatino, problemi con Soraia Ceruti prima di entrare nella casa del “GF Vip”? Le parole dell’ex corteggiatrice rivelano che…

Sono ormai quattro mesi che Luca Salatino e Soraia Ceruti, ex protagonisti di “Uomini e Donne”, vivono letteralmente in simbiosi. La coppia, dal giorno dell’emozionante scelta in studio, non si è separata neanche per un solo istante.

A breve, tuttavia, per i due giovani arriverà la prova più difficile mai affrontata fino ad oggi. Salatino, infatti, è stato scelto come concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Se il percorso dell’ex tronista dovesse andare secondo i piani, la sua fidanzata Soraia dovrà prepararsi a fare a meno di lui per parecchi mesi. Uno scenario a cui la Ceruti, a giudicare dalle recentissime Instagram stories pubblicate, si starebbe preparando non senza qualche timore…

Luca Salatino, problemi con Soraia prima di entrare in casa? La rivelazione dell’ex corteggiatrice

Per tutta la durata dell’estate, Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno palesato una complicità a dir poco invidiabile. Innamoratissimi e per nulla pentiti della scelta presa, i due hanno avuto modo di conoscersi in maniera più approfondita, scoprendo di amarsi molto più di quanto avrebbero mai immaginato.

A ridosso dell’entrata di Salatino nella casa del “GF Vip”, tuttavia, qualcosa sembrerebbe preoccupare immensamente la sua bellissima fidanzata, che non ha mancato di sfogarsi con i followers.

Che la Ceruti sia in pensiero per il futuro della sua relazione ancora agli inizi? Le Instagram stories dell’ex corteggiatrice, in realtà, delineano un quadro diametralmente opposto della situazione.

Le parole di Soraia Ceruti gettano i fan nel panico: ”sono giorni un po’ così”

Nella vita di Soraia Ceruti, nel giro di poche ore, si sono verificati due avvenimenti a dir poco sconvolgenti per la giovane corteggiatrice. La fidanzata di Luca Salatino, mediante le stories, ne ha condiviso ogni minimo dettaglio con i fan.

“Mia sorella ha appena partorito, e in tutto questo mia madre si è anche operata al piede” ha spiegato l’ex corteggiatrice, che nel corso delle prossime settimane dovrà dedicare ogni spazio di tempo libero alla sua famiglia.

“Sono giorni un po’ così, spero di essere all’altezza di tutto quello che devo fare”.

Rispetto alla partenza di Salatino, all’opposto, Soraia non ha proferito parola. È dunque probabile che la Ceruti, consapevole del suo sentimento, non tema minimamente l’avventura del fidanzato nella casa più spiata d’Italia.

MARCHE, SI CERCA ANCORA IL PICCOLO MATTIA. IL VIDEO NEL TG DI YEALIFE