MD, punti vendita presi d’assalto: le nuove offerte fanno impazzire i clienti

MD continua a sorprendere i clienti con delle offerte speciali: sui social, spunta il volantino dell’ultima promozione, di cosa si tratta.

È appena stato pubblicato il nuovo volantino di MD che mette in primo piano diverse offerte per i clienti che non perdono occasione di curiosare su tutte le promozioni presenti nel mercato e scegliere il prodotto giusto.

Negli ultimi due anni, l’azienda ha fatto passi da giganti tanto da portare a termine, nel 2020, quasi tre miliardi di fatturato. Si tratta di un dato unico e inedito che dà agli esperti la possibilità e l’incentivo di fare sempre meglio per soddisfare il cliente.

MD s.p.a, la storia dell’azienda

Patrizio Podini fu il fondatore del marchio. Attivo nel mercato della GDO a partire dagli anni Sessanta, decise di aprire una nuova azienda e il 1994 fu l’anno della svolta.

L’imprenditore investì sulla parte del discount e in un primo momento l’MD lo era per poi trasformarsi in un’azienda nazionale. Inoltre, nel 2013, il marchio acquistò la catena LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini. Attualmente sono presenti sul territorio circa 800 punti vendita con più di 8000 dipendenti.

Il cliente è sempre al centro ed è lui che indirettamente guida il lavoro. Infatti, l’azienda analizza le sue esigenze così da poter mettere sul mercato tutti i prodotti più richiesti.

MD, i prodotti più gettonati raccolti in un volantino

Oltre a ritrovare un rapporto qualità prezzo inimitabile, MD è anche una delle aziende più attive sui social dove vanta di più di centomila follower con i quali condivide promozioni e offerte e tutti gli aggiornamenti.

È stato appena pubblicato il volantino con tutti i prodotti in offerta dal 19 settembre al 2 ottobre. La notizia è spuntata sul profilo di Instagram ufficiale e il post è diventato virale poco dopo essere stato pubblicato.

Sono apparse tre foto di dolci e una scritta

SFOGLIA IL VOLANTINO! Dal 19 settembre al 2 ottobre, le nuove offerte.

Sono tanti i clienti ad avere lasciato un like sotto al post e sono corsi sul sito per scoprire tutte le offerte del momento. Le promozioni possono variare ogni settimana, ogni due o ogni mese. In ogni caso, l’azienda ha l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione il cliente che trova sempre mille sorprese.

