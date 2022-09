Meghan Markle copia Lady Diana: la imita in ogni modo, vera e propria ossessione. LE FOTO

Nel corso degli anni sono innumerevoli le occasioni in cui Meghan Markle ha copiato Lady Diana. Per lei sarebbe una vera e propria fissazione, tanto che tenterebbe di imitarla in ogni modo.

Forse come lei si è sentita ai margini della Royal Family. Questo potrebbe essere il motivo per cui Meghan Markle è letteralmente in fissa con Lady Diana, tanto da imitarla in tutto e per tutto.

Quella che sarebbe stata per lei la suocera, è un vero e proprio idolo da cui trarne ispirazione. Molti si sono chiesti se le due sarebbe andate d’accordo: sicuramente Meghan avrebbe provato a entrare nelle sue grazie, visto quanto la considera un modello da seguire.

Madre del suo Harry, con cui è sposata dal 2018, come lei ha sentito il peso dei dettami reali: l’ex attrice si identifica nella Spencer. Questo paragone tuttavia ha raccolto molti dissensi tra cui quello di cara amica della Principessa del popolo.

Meghan Markle: copia Lady Diana in molte occasioni

Per Tina Brown, amica di Lady D. ed esperta reale, se la Spencer avesse conosciuto Meghan non ne avrebbe apprezzato il fatto che abbia contribuito a far allontanare Harry da Palazzo. Ma Meghan non ha fatto caso a queste voci, continuando nel suo intento: essere paragonata alla suocera.

Questo la spingerebbe a copiare molti aspetti della Spencer soprattutto in fatto di moda.

In innumerevoli apparizioni è impressionante la somiglianza tra le due: dagli outfit total white, ai capi in verdi, a quelli dalle fantasie floreali, Meghan ha imitato diverse volte paro paro i look della madre di Harry, tanto che è impossibile non notarlo.

Lady Diana, un’ossessione per Meghan

Non sono solo i gusti in fatto di moda della Spencer ad aver conquistato Meghan, che starebbe seguendo le orme della suocera anche in un altro aspetto di vita.

Da sempre Diana è stata conosciuta per il suo temperamento altruistico e le sue attività di volontariato, tanto che l’è stato riconosciuto il soprannome di Principessa del popolo.

come lei, anche harry e meghan sono impegnati nella filantropia

Un’altra similitudine a cui si aggiunge quella di voler prendere le loro decisioni in modo autonomo, senza dover rispondere ai dettami reali. Rimarrà per sempre senza risposta il dubbio su cosa avrebbe pensato la Spencer di Meghan e di questa sua ossessione per lei: l’unica certezza è che sarebbe stata felice nel vedere il suo Harry così innamorato.

