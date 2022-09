Eros Ramazzotti sgancia una vera bomba, la confessione piccante sull’ex moglie Michelle Hunziker lascia tutti senza parole. Chi l’avrebbe mai detto.

E’ davvero incredibile, Eros Ramazzotti l’ha fatto davvero. Confessare un particolare intimo sull’ex moglie Michelle Hunziker ha destato non poco chiacchiericcio. Alcuni hanno sottolineato come il cantante abbia preso uno scivolone, ma scopriamo insieme cos’è successo.

Eros e Michelle, una storia destinata a durare nel tempo?

Michelle ed Eros per anni hanno fatto sognare milioni di italiani, la loro storia sembrava destinata a durare per sempre ma così non è stato. Si conoscono negli anni ’90, si innamorano perdutamente l’una dell’altro e decidono in poco tempo di mettere al mondo Aurora, la loro unica figlia e di sposarsi; fiduciosi che quell’amore forte li avrebbe uniti per sempre. Ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare e dopo qualche anno la storia finisce così com’è iniziata.

Storiche sono le canzoni che Eros ha dedicato a Michelle, ogni testo è una poesia che negli anni è diventato una pietra miliare della musica italiana. In pochi sanno che è stata Michelle a lasciare il cantante, non per un altro uomo ma per una setta satanica. Nel bel mezzo della relazione, la conduttrice entrò in un brutto giro, il marito cercò di salvarla chiedendole di mettere al primo posto la loro famiglia ma lei, soggiogata totalmente, decise di abbandonarlo.

Che batosta, ecco la verità su Michelle… lo faceva a letto

Finì così una delle storie d’amore più belle di tutti i tempi che ha fatto sospirare milioni di fan. Con gli anni i due si sono riavvicinati, hanno in comune molto di più di quanto si pensi, Aurora, un legame che non potrà mai finire. All’inizio della storia d’amore ma anche durante, Michelle ed Eros erano due innamorati appassionati e a tal proposito il cantante ha lasciato una dichiarazione.

Da alcuni è stata considerata di cattivo gusto visto che rivela un particolare molto intimo di quello che facevano sotto le lenzuola, e che facevano?

“A letto con me non rideva…”

Spiattellò il cantante in un’intervista di qualche anno fa. Gli venne chiesto come mai Michelle fosse sempre sorridente e felice con il nuovo compagno Tomaso Trussardi, Eros senza peli sulla lingua diede la sua risposta lapidaria.

