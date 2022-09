Michelle Hunziker, di nuovo tra le sue braccia: “Portava anche la fede”

Michelle Hunziker ha fatto dietrofront e si è riavvicinata al suo grande amore, cosa sta succedendo nella vita della conduttrice? Tutti i dettagli.

Era gennaio 2022 quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato la loro separazione dopo dieci anni di matrimonio. Da quel giorno sono successe molte cose, tra cui un fidanzamento della conduttrice con il chirurgo Giovanni Angiolini che poi si è rivelato un fuoco di paglia, una presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti e tanto successo in ambito professionale.

Finita l’estate, la conduttrice sembra essere tornata sui suoi passi ed ora il web è sempre più convinto che si sia riavvicinata al suo secondo ex marito.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: una bella storia d’amore

Era il 2014 quando Michelle Hunziker arrivò all’altare accompagnata da sua figlia Aurora e la piccola Sole, lì dove Tomaso Trussardi la stava aspettando. Celeste, invece, era ancora in grembo.

Di lì a poco sarebbero diventati la grande e bella famiglia Trussardi dove il rispetto, la fiducia e l’amore sono al primo posto. La conduttrice e l’imprenditore hanno vissuto momenti strepitosi insieme, alti e bassi che hanno rafforzato sempre di più il loro rapporto fino al giorno della rottura, avvenuta qualche mese fa. Sono passati dieci anni da loro sì.

Il ritorno di fiamma

Eppure, il 2022 non è ancora finito e dopo un’estate bollente, Michelle Hunziker potrebbe aver cambiato idea e fare un passo indietro, tornando dal suo Tomaso.

L’influencer Deianira Marzano ha rivelato qualche dettaglio sull’argomento, riferendo che

Si vocifera che ci sia stato un riavvicinamento.

Poi ha aggiunto un dettaglio

L’hanno vista con i cagnolini, alcuni dicono che portava la fede, ma attenzione quello è un anello simile a questo che però è messo al contrario.

Anche Vittorio Feltri, amico della famiglia Trussardi ha parlato ai microfoni di Novella2000, dichiarando

Non dubito affatto che la notizia sia fondata

Inoltre, il giornalista non riesce a capire come la Hunziker si sia fatta scappare un uomo come Tomaso, una persona onesta, perbene, intelligente e bello.

Per il momento il riavvicinamento è soltanto un’indiscrezione, nessuno dei due, infatti, ha smentito o confermato la notizia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo che non tarderanno ad arrivare. Intanto, c’è chi non vede l’ora di scoprire un altro particolare: Michelle diventerà nonna?

