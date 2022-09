Rocco Siffredi ha toccato un argomento molto particolare: Ilary Blasi, Francesco Totti e il loro matrimonio a capolinea. Cosa sta succedendo?

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio all’inizio di questa estate. Per le persone che li hanno visti innamorarsi vent’anni fa, lottare contro tutti per il loro amore, sposarsi e mettere su famiglia, è stato un vero e proprio shock. Per molti rappresentavano la famiglia reale italiana: vederli intraprendere due strade separate è stato traumatico per molte persone.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il loro amore a capolinea?

Proprio all’inizio dell’anno, i due si sono ritrovati a fare i conti con un gossip su un presunto tradimento di Totti. Dal momento che non è stata la prima volta che il calciatore della Roma è stato accusato di adulterio, Ilary ha creduto fermamente a suo marito e lo ha difeso pubblicamente.

In ogni caso, questa volta che si trattava di qualcosa di diverso lo avevano capito tutti: Ilary all’epoca non ancora, ma dopo settimane di indagini, ha scoperto che suo marito la stava davvero tradendo con un’altra persona. La famosa Noemi, la stessa che è stata tirata in ballo quando sono partite le prime accuse nei confronti del capitano.

Ilary Blasi e Francesco Totti: Rocco Siffredi dice la sua

A distanza di mesi dall’annuncio della fine della loro storia d’amore, tutti i giorni si continua a parlare di loro e perfino Rocco Siffredi, famoso attore italiano, ha deciso di dire la sua.

Secondo Rocco non è finito davvero il loro matrimonio: dopo tutti questi anni di amore l’attore è fiducioso ed è convinto che i due riusciranno a ritrovarsi. O almeno, così a dichiarato a Mow Mag.

“Si capisce che Francesco è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo”

Rocco si è sentito di dare un consiglio sia a Francesco che a Ilary, ovvero quello di ritrovarsi: dopo vent’anni di amore, sarebbe davvero un peccato buttare una storia così bella per un periodo di crisi cominciato con la fine della carriera di Francesco.

MARCHE, SI CERCA ANCORA IL PICCOLO MATTIA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE