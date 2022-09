Durante una puntata di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha dovuto fare i conti con un’ondata di gelosia. Un ospite ha palesato lusinghe per il suo Pier Silvio, pungendo nel vivo la conduttrice.

Silvia Toffanin si è raggelata quando ha scoperto in diretta come il suo Pier Silvio abbia catturato particolari attenzioni.

Tutta di un pezzo, la conduttrice, 42 anni, ha cercato di mantenere i nervi saldi, anche se la sua espressione ha parlato per lei. Da anni è legata da un fortissimo sentimento con l’Amministratore Delegato di Mediaset, dal quale ha avuto due figli (Lorenzo Mattia e Sofia Valentina).

Seppure non si sono mai sposati, in quanto non ne hanno mai sentito la necessità, dal 2002 sono insieme, condividendo sfide e gioie della vita. La scorsa estate hanno passato momenti indimenticabili tra la loro nuova immensa casa a Portofino e il loro lussuoso yatch. Terminate le vacanze, sono tornati alla loro quotidianità: per la Toffanin sono riprese le puntate del suo format “Verissimo”, molto seguito. Condotto in modo magistrale puntata dopo puntata, un accadimento in studio ha lasciato la presentatrice senza fiato.

Silvia Toffanin, ondata di gelosia: tutta colpa di lei

Anche quest’anno, le interviste di Silvia tornano a far sognare: tra i primi ospiti, spicca una conduttrice molto conosciuta per la sua ironia.

Si tratta di Victoria Cabello, 47 anni, che ha portato in studio una ventata di comicità. Per l’occasione ha sfoggiato una tuta in jeans: immancabile la sua frangetta spessa, da sempre suo tratto distintivo.

Conosciuta per le sue apparizioni su MTV, è stata protagonista di un’ospitata nell‘ultima puntata di “Verissimo”, in cui si è raccontata a cuore aperto. Dai suoi esordi, alla recente partecipazione all’ultima edizione di “Pechino Express”, ha poi toccato il tema della sua vita sentimentale.

La Cabello non ha avuto problemi ad affermare come il suo più grande amore sia il suo cane, con lei da 11. È qui che la conduttrice si è lasciata andare con una confessione spiazzante, svelando il suo debole per il compagno di Silvia.

Silvia Toffanin, messa a dura prova da quel commento su Pier Silvio

Intervista dalla Toffanin, Victoria ha ammesso di essere sempre stata un po’ invaghita dell’amore della sua vita.

Poi la confessione che ha fatto rabbrividire la conduttrice, senza fiato nello scoprire quanto il fascino del compagno sia irresistibile per la sua intervistata.

“Da piccola guardavo “Drive In”: ero pazza di Pier Silvio. Ho limonato chiunque tranne lui. Dov’è?”

Parole a cui Silvia ha reagito in modo inaspettato: “Lui lascialo stare, sono leggermente gelosa”, confessa la conduttrice, preoccupata di questo interesse di Victoria per il suo compagno.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA:. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO