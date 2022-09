Storie italiane, Eleonora Daniele infuriata: “Ora basta, fatemi parlare”

Eleonora Daniele perde le staffe in diretta a “Storia italiane” dopo una lunga discussione da parte degli ospiti in studio: mai vista una situazione del genere.

È appena terminata un’altra puntata di “Storie italiane” e ancora una volta la conduttrice Eleonora Daniele è tornata a parlare della Regina Elisabetta II e dei funerali che si sono tenuti il 19 settembre e sono stati mandati in diretta sulla rete nazionale.

Sono stati momenti toccanti ed emozionanti che rimarranno nella storia. La sovrana è stata al trono per settant’anni ed ha guidato la nazione con classe ed eleganza, senza mai eccedere. Eppure, gli scandali non sono mancati e nel corso dell’appuntamento con il programma di attualità su Rai 1, la giornalista e gli altri ospiti non hanno potuto fare a meno di commentarli.

Gli scandali della corona

Nonostante la Royal family abbia cercato in ogni modo di nascondere le vicende amorose scandalose, non sono mancati episodi che hanno messo in discussione la corona.

Tra questi, uno in particolare riguarda il Principe Andrea, Duca di York e secondogenito di Elisabetta. Nel 2019 il reale ha annunciato di volersi ritirare dagli impegni ufficiali dopo essere stato coinvolto nelle indagini per traffico di minori su Jeffrey Epstein che si è suicidato in carcere il 10 agosto 2019. Anche lui sarebbe stato accusato di violenze da parte di una delle vittime.

Storie italiane, la discussione in diretta

La puntata di “Storie Italiane” è stata molto movimentata ed ha visto gli ospiti in studio in agitazione, parlando dello scandalo che ha coinvolto il principe Andrea nel 2019.

Eleonora Daniele è stata costretta ad intervenire per fermare il litigio tra i presenti in studio affermando

ORA BASTA, FATEMI PARLARE.

La conduttrice, infatti, in un momento non riusciva neanche a prendere la parola e a continuare la trasmissione per quanta confusione stavano facendo gli ospiti. Poi la puntata è andata avanti, facendo riferimento ad un altro dettaglio: il look di Kate e Meghan ai funerali di Stato.

In particolare, Kate ha indossato un vestito nero elegante e di classe, più stretto in vita e lungo fin sotto le ginocchia. Le calze nere hanno coperto ogni forma e il cappello l’ha resa impeccabile. La spilla poi è stata la ciliegina sulla torta.

Al funerale erano presenti anche i nipoti George e Charlotte, i piccoli della Royal family che tra molti anni saranno gli eredi al trono. Durante la cerimonia, la bambina ha pianto ricordando la nonna con cui ha trascorso i primi anni della sua vita fino al giorno della sua morte.

Meghan e Harry, dal canto loro, hanno partecipato al funerale ma una volta finito il lutto torneranno in California. Prima, però, la principessa ha chiesto attraverso una lettera di incontrare il Re Carlo III.

Su Youtube Sean ha pubblicato un video spiegando che tale idea potrebbe essere un’opportunità per capire come stanno le cose e se in futuro sarà possibile risolvere gli attriti nella Royal family.

