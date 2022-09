Uomini e Donne, ex dama del parterre sbeffeggia apertamente il programma: “lasciamo perdere…” – VIDEO

“Uomini e Donne”, ricordate l’ex dama Carlotta Savorelli? Il video in cui “sbeffeggia” apertamente il programma che l’ha resa celebre

Sono stati numerosissimi, nel corso degli anni, i volti che hanno abbandonato la trasmissione più seguita della fascia pomeridiana. I motivi che hanno portato gli ex protagonisti del trono Over a lasciare per sempre le scene televisive, in realtà, sono molteplici.

Alcuni di loro, essendo riusciti nell’intento di trovare un/a compagno/a, hanno salutato più che volentieri la redazione di Maria De Filippi. Altri, all’opposto, hanno detto addio al palcoscenico di “Uomini e Donne” con l’amaro in bocca, “accompagnati alla porta” proprio dalla conduttrice in persona.

Ci sono, tuttavia, addii improvvisi su cui i telespettatori, anche a distanza di mesi, tornano a rimuginare con profondo interesse. È questo il caso dell’abbandono di Carlotta Savorelli, la splendida dama bolognese che, da oltre un anno, ha fatto perdere le sue tracce…

Carlotta Savorelli, che fine ha fatto l’amata dama? Il motivo per cui ha lasciato “Uomini e Donne”

Qual è il motivo che ha portato la vocalist bolognese ad abbandonare il parterre di “Uomini e Donne”? A svelarlo è stata Carlotta Savorelli stessa in un’intervista a Today.it.

A detta dell’ex dama, il parterre maschile del dating show non faceva al caso suo ormai da parecchio tempo. Nessun uomo, in diversi mesi di permanenza nel programma, era mai riuscito a catturare l’attenzione della bellissima bolognese.

Ad oggi, quali sono i rapporti della Savorelli con i partecipanti di “Uomini e Donne” e, in generale, con la redazione stessa? Un recente video condiviso dalla vocalist, in realtà, sembrerebbe fugare ogni dubbio.

L’ex dama del parterre “sbeffeggia” apertamente il programma: “lasciamo perdere…”

Un video ironico che Carlotta Savorelli ha pubblicato tra i Reel di Instagram pare chiarire alla perfezione il rapporto che l’ex dama, attualmente, ha con il programma che l’ha resa celebre.

Nella clip, Carlotta mima in lip-sync uno scambio di battute avvenuto tra Maria De Filippi e Tina Cipollari proprio durante una registrazione dello show:

“Come hai trascorso l’estate?”, “lasciamo stare Maria…”.

A fronte di questo divertentissimo siparietto, è evidente che la vocalist nutra un profondo affetto per la trasmissione di Canale Cinque. Un affetto che, anche a distanza di mesi dal suo addio, le consente di ironizzare con serenità su quello che accade all’interno del programma.

