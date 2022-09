“Voglio essere sincera” Paola Barale lo ha ammesso: il vero motivo per cui non ha avuto figli

Paola Barale ha catalizzato i riflettori con una confessione inaspettata. Spunta il motivo per chi non ha mai avuto figli.

Conduttrice, attrice e showgirl di successo. Paola Barale è uno dei volti più conosciuti sul panorama dello spettacolo italiano: 55 anni, la sua chioma bionda e i suoi occhioni azzurri hanno fatto sognare il grande pubblico, trasmissione dopo trasmissione.

Con i suoi format, è diventata una vera e propria icona negli anni Novanta per poi negli ultimi tempi allontanarsi un po’ dalle scene. Nel 2015 ha partecipato a “Pechino Express” e nel 2018 è stata ospite speciale a “L’Isola dei famosi”.

Se ha preso un po’ le distanze dal mondo televisivo, è invece attivissima sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 600 mila follower.

Sempre bellissima, terminata una lunga relazione con Raz Degan, sembra che faccia coppia con Alessandro Corallo, famoso per essere l’osteopata dei vip. In merito alla sua vita privata emerge una confessione inaspettata.

L’esistenza della Barale è stata molto intensa. Tra successi e amori, non sono mai stati però presenti figli.

La conduttrice e showgirl non è mai diventata mamma e la cosa nel tempo ha incuriosito molti. A rispondere sul reale motivo di questa scelta è stata lei stessa: per una specifica ragione non ha dato alla luce figli.

La confessione della Barale sul motivo per cui non ha avuto figli ha lasciato senza fiato.

se in italia dichiari di non avere l’istinto materno, ti saltano tutti addosso. voglio essere sincera

Così la conduttrice ha svelato come in lei non sia mai stato presente l’istinto materno.

Una cosa diffusa ma che per lei in Italia non è ancora ben vista: essere genitori è un vero e proprio lavoro e se non si sente la spinta a farlo è meglio non portare avanti questo percorso. Con queste parole ha mostrato quanto sia in contatto con le sue emozioni e desideri, senza farsi troppo influenzare dai dettami sociali.

