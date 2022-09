Federica Nargi è pronta per la Milano Fashion Week. Look spaziale e super luminoso: i fan sono tutti pazzi di lei

Ex velina, modella, influencer, mamma e splendida compagna. Federica Nargi non si ferma un attimo e dopo un’estate trascorsa al mare con la sua famiglia, il compagno di una vita, Alessandro Matri e le loro figlie, Sofia e Beatrice, è tornata alla quotidianità.

Le sue piccole, quest’anno, hanno affrontato due step diversi ma importanti: Beatrice, la primogenita, ha iniziato la scuola primaria e mamma Federica l’ha immortalata con tanto di divisa, camicia, gonnellina e cravatta, sui social. Sofia, invece, si è approcciata alla scuola materna.

Federica ed Alessandro si sposano? La verità

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme da moltissimi anni ma non sono sposati. Negli scorsi mesi, però, il settimanale Diva e Donna aveva lanciato lo scoop: matrimonio organizzato e poi annullato. È davvero così?

Ci ha pensato l’ex velina a rispondere, usando l’ironia, tramite i social: “Fatemelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio” precisando di aver saputo che si sarebbe dovuta sposare ma poi tutto è saltato.

“Ma come mai son sempre l’unica a non sapere queste cose?” ha concluso. Insomma nulla di vero. Per i due che vivono serenamente la loro quotidianità e sono innamorati come il primo giorno, il matrimonio non è essenziale e per ora, a quanto pare, non se ne parla.

Federica Nargi e le mille paillettes: le FOTO divine

E tra i tanti impegni di famiglia e di lavoro, Federica Nargi non dimentica i suoi fan. Ieri la bella ex velina mora ha sganciato, infatti, alcuni scatti che hanno paralizzato i suoi 4 milioni di follower.

Un look da capogiro e soprattutto pieno di paillettes. La Nargi ha sfoggiato una tutta nera completamente paiettata con saldali e super tacco. Capelli con morbide onde e make-up illuminante, pronta per la Milano Fashion Week, iniziata proprio ieri.

“La Pailletes? Un must have di tutte le stagioni 🖤#mfw”

scrive Federica a corredo. Le fa eco la sua amica e collega di bancone di “Striscia la Notizia” Costanza Caracciolo: “Di tutti gli anni, per tutti gli anni, AMEN!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥” e lei infine sottolinea: “😂 finché morte non ci separi aggiungerei 😎❤️”.

Per la Nargi è un tripudio di applausi e complimenti. Tra tutti c’è chi le dice:

“Nella prossima vita voglio essere Alessandro Matri”

Le emoticon tra cuori, fuochi che ardono ed occhi a cuoricino impazzano e sotto al post si contano oltre 30 mila like.

