Alberto Matano ammicca al collega della tv, imbarazzo in diretta: la reazione del marito Riccardo Mannino

Alberto Matano si lascia andare ad una serie di complimenti nei confronti del collega della tv: cala l’imbarazzo nello studio de “La vita in diretta”

Il caso che ha visto coinvolto il parroco don Fabio Corazzina ha fatto molto discutere gli opinionisti de “La vita in diretta“. Il protagonista dello scoop più chiacchierato del momento, nel corso di un tour in Sicilia in sella alla sua bici, ha deciso di dire messa improvvisando una diretta Facebook.

Trattandosi di una decisione dell’ultimo minuto, don Fabio ha scelto di indossare la tenuta sportiva anche durante la celebrazione della funzione religiosa. Una decisione che il vescovo di Brescia, “rattristato e sconcertato“, non ha mancato di contestare al parroco.

A “La vita in diretta”, nella puntata di mercoledì 21 settembre, non si è mancato di discutere proprio di questo. Mentre interpellava uno dei suoi ospiti, Alberto Matano non ha potuto esimersi dall’esternare ciò che, in quell’esatto momento, gli stava passando per la testa.

“La vita in diretta”, Alberto Matano ammicca al collega della tv: che imbarazzo!

A turno, Alberto Matano ha interrogato ciascun ospite del suo talk in merito al caso mediatico che ha visto protagonista il sacerdote don Fabio Corazzina.

Tutti gli opinionisti del talk di Rai 1, in realtà, si sono espressi favorevolmente nei confronti dell’operato del parroco, che sarebbe in ogni caso riuscito – con o senza la divisa opportuna – a radunare attorno a sé una consistente cerchia di fedeli.

Di questa opinione è parso essere il conduttore Salvo Sottile, che aveva appena iniziato a parlare quando il padrone di casa, rapito dal suo look, lo ha interrotto bruscamente. Cosa ha colpito a tal punto Alberto Matano? Scopriamolo insieme.

Conduttore estasiato di fronte al look di Salvo Sottile: “noto con piacere che anche tu…”

Il giornalista, come ammesso ad uno sconcertato Salvo Sottile, è rimasto profondamente colpito dall’outfit sfoggiato dal collega.

“noto con piacere che anche tu hai cambiato look, hai tolto la giacca”

ha osservato Matano, squadrando il collega da capo a piedi. Sottile, dopo un iniziale momento di imbarazzo, gli ha replicato così:

“ovviamente, mi sono lasciato ispirare da te!”.

Riccardo Mannino, marito del conduttore di Rai 1, non ha di che preoccuparsi. Nonostante non si trattenga dall’ammiccare agli ospiti del suo programma, Matano non ha occhi che per lui!

