“Andare avanti è difficile” Michelle Hunziker, la reazione all’atroce sofferenza: “serve tanta forza”

Michelle Hunziker confessa ai followers la “sofferenza” che starebbe attraversando: “per andare avanti serve tanta forza”

Come Michelle Hunziker ha realmente affrontato la separazione dal marito Tomaso Trussardi? Questa la domanda che i numerosi fan della conduttrice continuano a porsi da mesi (precisamente da gennaio 2022).

La svizzera, che ha sempre dimostrato di possedere una forza ammirevole, non si è scomposta neanche per un singolo istante. Anche nel corso delle sue interviste, Michelle ha mantenuto la compostezza ed il contegno che da sempre le appartengono, non dando alcun segno di cedimento.

Ciò nonostante, il divorzio dall’imprenditore è stato letteralmente una doccia fredda per la bellissima Michelle. Quest’ultima, pur di andare avanti, si è aggrappata all’unica cosa che, in circostanze così drammatiche, avrebbe potuto darle conforto…

Michelle Hunziker e il divorzio da Tomaso Trussardi: ecco come sta reagendo la conduttrice

Anche se ormai sono passati diversi mesi, la ferita lasciata dal suo divorzio sembra essere destinata a rimarginarsi solo con il trascorrere del tempo.

In quest’ultimo periodo, pur di distrarsi, la Hunziker ha pensato bene di dedicarsi ad un’attività che, stando alle testimonianze apparse sui social, parrebbe davvero entusiasmare e al contempo svagare la conduttrice.

Si tratta della disciplina di Karate Kyokushinkai, a cui la svizzera si è appassionata soprattutto grazie ai consigli dell’ex marito Eros Ramazzotti. Come ammesso in una recente Instagram story, in questo esatto momento, la Hunziker starebbe attraversando la prova più difficile della sua preparazione sportiva.

La presentatrice svizzera si sfoga con i fan: “serve tanta forza”

Per praticare una disciplina come quella del Karate Kyokushinkai, a detta di Michelle Hunziker, è necessaria una preparazione fisica a dir poco impeccabile. Solo nelle scorse ore, la presentatrice ha voluto condividere con il pubblico il suo ultimo, emozionante traguardo.

“Per andare avanti nel cammino del Kyokushinkai serve tanta forza… Oggi pr! record personale…120 kg di hip thrust”.

Una “sofferenza” necessaria, quella del sottoporsi ad ore ed ore di allenamento in palestra, che la Hunziker non starà mancando di condividere con l’ex marito Eros. Ciò nonostante, al netto delle difficoltà che questo cammino nasconde, la soddisfazione della conduttrice non potrà che essere immensa.

