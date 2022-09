Benedetta Parodi dedica un post alla sorella Cristina e commuove i follower che la seguono sui social: tutti i dettagli.

Dolce e simpatica, di una semplicità unica, Benedetta Parodi riesce sempre a lasciare il segno e lo fa nel modo più naturale possibile. Ha da poco condiviso un post dedicato alla sorella Cristina che ha fatto emozionare tutti i fan che lo hanno visto ed è diventato virale.

Le due sono entrambi molto conosciute dal pubblico italiano, una per essere un’ottima cuoca e conduttrice e l’altra per essere una giornalista strepitosa. I loro sorrisi sono inconfondibili e nel corso degli anni ha conquistato la stima e l’affetto di tante persone.

Benedetta Parodi, l’evento dell’anno

Benedetta Parodi ha appena festeggiato il suo compleanno: ha compiuto 50 anni in una location pazzesca, con amici e familiari.

Per l’occasione ha indossato un vestito fucsia corto davanti e lungo dietro, dalla scollatura esagerata. I capelli sono sciolti e il trucco quasi inesistente. In primo piano il sorriso contagioso della festeggiata che non passa mai inosservato.

Sui social la conduttrice ha postato un video con alcuni scatti del compleanno e poi ha scritto

grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida festa.

In compagnia della sorella Cristina

Dopo aver pubblicato un post riguardo al compleanno, Benedetta ha condiviso alcuni scatti insieme alla sorella Cristina dove ha riferito di aver indossato i suoi abiti e poi ha aggiunto un dettaglio speciale.

La conduttrice di “Bake off Italia” ha un vestito verde e la giornalista un vestito panna con i pua neri e una giacca bianca come coprispalle. Poi Benedetta ha scritto

Indossare i tuoi abiti.. è facile come volerti bene

Una dedica che ha commosso i follower che non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come

due meraviglie del creato, le sorelle parodi

poi ancora

due donne sempre molto raffinate

Qualcun altro ha aggiunto

quando la classe non è acqua

Le sorelle sono alla settimana della moda a Milano dove Cristina Parodi ha lanciato la sua nuova linea di vestiti che hanno ottenuti un successo pazzesco. Abiti eleganti e raffinati, semplici e mai eccessivi, colori vivaci e mai scontati, unici e inimitabili.

