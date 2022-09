Chanel Totti, la frase che non poteva passare inosservata ha seminato il panico sui social: ecco quando l’avrebbe pronunciata

Il nome di Chanel Totti è ormai sulla bocca di tutti, ma per motivazioni ben più spiacevoli rispetto a quello che la 15enne si sarebbe mai immaginata. La faida a distanza tra i suoi genitori prosegue, apparentemente, senza un minimo riguardo nei confronti dei vent’anni che Ilary e Totti hanno trascorso assieme.

I figli della coppia, impotenti e sconvolti, non possono far altro che assistere in disparte alle schermaglie tra la conduttrice e l’ex calciatore.

Eppure, talvolta, la secondogenita della coppia non ha mancato di esternare la propria opinione attraverso frecciatine (neanche troppo velate) lanciate attraverso i social. In uno dei frequenti messaggi resi pubblici da Chanel, le parole usate dalla 15enne appaiono nette e taglienti.

Ilary-Totti, la secondogenita della coppia interviene su TikTok: il messaggio che non lascia dubbi

Durante gli scorsi mesi, seppur per vie traverse, la splendida Chanel Totti ha tentato di far arrivare ai fan il proprio pensiero in merito alla diatriba tra i genitori.

La 15enne, che all’apparenza ha voluto prendere le distanze rispetto a quello che sta accadendo, in realtà non è sempre riuscita a tener fede alle proprie promesse. Sotto questo aspetto, i suoi video di TikTok ne sarebbero una prova lampante.

È accaduto svariate volte che i followers, nelle canzoni pubblicate da Chanel, abbiano letto dei messaggi subliminali indirizzati proprio ai suoi genitori. In uno dei più recenti, le parole della 15enne parrebbero piuttosto chiare e non mancherebbero di centrare in pieno i “bersagli”.

“Senza di te sto bene” Chanel Totti parla e semina il panico: dichiarazioni da brividi nel VIDEO

In un video pubblicato su TikTok il 22 agosto scorso – dunque nel pieno della guerra social tra i due genitori -, Chanel Totti aveva fatto appello alla canzone “Te Boté” per esprimere il proprio stato d’animo.

Il singolo, interpretato da Bad Bunny, Casper Magico e Nio Garcí, presenta una strofa che alla 15enne sarebbe rimasta particolarmente impressa:

“ti ho tolto di mezzo, e senza te mi sento bene. non soffro più per amore”.

Per i fan, le parole della Totti avrebbero un’unica, possibile interpretazione: Chanel, stanca dei litigi tra i suoi genitori, si “sentirebbe meglio“ ora che i due si sono definitivamente detti addio.

