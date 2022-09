Chiara Ferragni stavolta ha oltrepassato tutti i limiti sul web: la nota influencer ha alzato la maglia fin troppo durante il balletto.

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer più famosa d’Italia. La bella nativa di Cremona è stata una delle prime a tentare la scalata sui social network, riuscendoci meravigliosamente.

Ad oggi la moglie di Fedez vanta numeri stratosferici su ogni canale social: su Instagram, ad esempio, possiede ben 27,9 milioni di followers. I fans la adorano e la seguono sempre con profonda ammirazione: c’è chi la venera e chi la elogia, ma non manca chi la critica per comportamenti talvolta al di sopra delle righe.

Chiara, poco fa, ha pubblicato su Tik Tok un video alquanto particolare: la 35enne si esibisce in un balletto super sexy, alzando la maglietta un po’ troppo e scoprendo lati nascosti del suo corpo.

Chiara Ferragni, il balletto è troppo sexy: fuoriesce il lato A

Chiara, nella giornata di oggi, ha sorpreso tutti pubblicando un video stratosferico su Tik Tok, nota piattaforma su cui è possibile condividere filmati per guadagnare la scalata tra i ‘per te’.

La bella influencer balla con estrema naturalezza e sensualità, indossando una maglia cortissima (come un top) e jeans aderenti.

Nella prima parte del filmato, la Ferragni si muove lentamente mentre nella seconda parte si scatena, salta e alza tutta la maglia. La visione è bollente: il pubblico sarà rimasto scioccato dalla fuoriuscita pericolosa.

Chiara Ferragni, messaggio particolare: “Diverse generazioni”

Per presentare il video su Tik Tok, Chiara ha scritto due parole dal grande significato. “Diverse generazioni”, ha scritto infatti in descrizione. Nel filmato, la classe 1987 cerca di analizzare in modo ironico la differenza tra le varie generazioni.



Dopo un balletto tranquillo, con movimenti piuttosto macchinosi, la nativa di Cremona cambia totalmente approccio negli ultimi secondi del filmato. Prima di saltare e di mostrare le sue curve, Chiara ha riportato una frase sulle immagini.

“Cosa senti se sei nato prima del 2000”,

si legge. Quando la frase viene tolta, la meravigliosa influencer inizia a saltare e ad agitarsi come se non ci fosse un domani. In un preciso istante, la maglia si alza pericolosamente e fuoriesce tutto.

PICCOLA MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE