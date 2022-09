Elettra e Ginevra Lamborghini svelati i motivi della lite. Gelosia?

Le due sorelle non si parlano più dal 2019 e la nuova concorrente del GF Vip ha ammesso che è Elettra a non volerne più sapere di lei. Ma perché? Ecco la verità!

Le due ereditiere hanno interrotto i loro rapporti da ben 3 anni. Tanto che Elettra non ha invitato la sorella neanche al suo matrimonio con Afrojack.

Ma quali sono i motivi che l’hanno portata a tale scelta? Questi interrogativi se li sono fatti in molti e ora che Ginevra è entrata nella casa del ”Grande Fratello” ci si augura che le due possano avere un confronto e ricostruire un rapporto.

Ginevra ha un anno in più di Elettra, le due sorelle sono cresciute insieme ma qualcosa ha rotto bruscamente il loro legame: la sorella maggiore ha ammesso che lei ha provato più volte a riavvicinarsi ma non ha ricevuto risposta.

La nuova concorrente del ”GF Vip” ha svelato quali sono i rapporti con sua sorella attraverso un confronto proprio nella casa di Cinecittà.

L’ereditiera, parlando con i suoi nuovi coinquilini ha spiegato di essere l’unica a non esser stata invitata al matrimonio di sua sorella:

“I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è tutti dicono, il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c’è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi”