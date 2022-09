Elisabetta Gregoraci si espone in un toccante appello sulla malattia e sulla sua prevenzione: oggi “la sfida più difficile” è “per lei”.

Allunga il passo quest’oggi – martedì 20 settembre – la conduttrice Elisabetta Gregoraci per affrontare una sfida enorme. Quella di “spogliarsi per una giusta causa” e di raccontare come la prevenzione e la conoscenza siano “alla base di questo brutto male“. La showgirl quarantaseienne dichiara di essere felice di aver dato il suo contributo per mettersi alla prova in un progetto che appare adesso, agli occhi dei suoi fan, come bellissimo.

Elisabetta Gregoraci, un intervento più che necessario

“Tenacia e forza di volontà portano sempre a grandi traguardi“. È questa la fondamentale premessa dell’appuntamento con “Nudi Per La Vita“. In cui, grazie a sei donne pronte a esporsi dinanzi allo schermo nel ruolo di protagoniste, ci si pone l’obiettivo di raccontare agli ascoltatori quali siano stati i momenti più difficili della loro vita.

In attesa del terzo appuntamento, in onda questa sera su Rai 2 alle ore 21.20, la showgirl di origini calabresi ha anticipato alcune questioni che si impegnerà a trattare durante lo svolgersi della puntata. “Io ho rifiutato di uscire con le amiche per vederti“, ha pertanto confessato – di risposta – una sua fan, dopo aver letto il suo commovente intervento su Instagram.

Elisabetta, delicata e “piena di insegnamenti”

Ringraziando chi ha collaborato con lei per la realizzazione del progetto, Elisabetta spiega che “fin da piccola” ha dovuto rapportarsi con la malattia. La showgirl ha lottato al fianco di una delle persone “più speciali e forti” che lei abbia mai conosciuto. La sua cara mamma, Melina.

Quest’ultimo si afferma, al parere di molti, “un programma diverso” e “pieno di insegnamenti“. Un docu-reality che “tratta una tematica alquanto delicata“. E nel quale i telespettatori possono identificarsi, ascoltare e sentirsi ora entusiasti di rivedere la Ely nazionale “di nuovo, senza filtri“. Esattamente così come si è “sempre mostrata“.

“sono certa che vi emozionerete con noi”

Termina così il suo intervento la nata sotto il segno dei Pesci. La sua bellezza mediterranea e il cuore sconfinato danno appuntamento a questa sera. Nel frattempo al suo fianco, tra le ragazze, si ricorda la presenza anche della sprezzante ma sensibile bolognese Mara Maionchi.

Anch’essa reduce da un’importante confronto a tu per tu con il male, poi sconfitto. I telespettatori, nell’attesa tengono infine a sottolineare: “siamo con te sempre“.