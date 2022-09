Eros Ramazzotti, non riesce più a nasconderlo: “E’ un momento speciale”

Eros Ramazzotti difende una persona speciale e confessa al pubblico cosa avrebbe fatto al posto suo: il web è d’accordo?

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano e con la sua musica e il suo modo di fare ha conquistato nel corso degli anni la stima e l’affetto di milioni di fan che lo seguono e supportano in ogni situazione.

Ex marito di Michelle Hunziker e padre di Aurora Ramazzotti, per adesso non avrebbe detto nulla riguardo alla presunta gravidanza della figlia e starebbe mantenendo il silenzio al riguardo. Su un altro argomento, però, non ha resistito ed ha preso le difese di una sua cara amica.

Eros Ramazzotti e Laura Pausini, un’amicizia lunga 30 anni

Era il 1993 quando si sono conosciuti ed oggi dopo quasi trent’anni sono ancora l’uno accanto all’altro, pronti a difendersi e a supportarsi. Eros Ramazzotti e Laura Pausini sono molto amici e condividono molti momenti insieme.

Qualche tempo fa, è stata l’artista ravegnana a fare una dedica all’amico, scrivendo sui social attraverso un post che Eros è un cantante unico e incredibile, con una voce strepitosa che ha fatto conoscere in tutto il mondo e un uomo con una grande qualità: la bontà.

La scelta di Laura Pausini

Da giorni non si parla d’altro: Laura Pausini si è ritrovata al centro di polemiche e critiche dopo essersi rifiutata di cantare il brano Bella Ciao in una trasmissione in onda sulla tv spagnola.

Anche Eros Ramazzotti ha detto la sua al riguardo, prendendo le difese della sua amica. Lo ha fatto dopo essersi esibito in un concerto a Siviglia, rispondendo ad alcune domande poste dai giornalisti. Così ha affermato

É una canzone politica e secondo me Laura ha fatto bene. Noi artisti non dobbiamo cantare né canzoni di destra né di sinistra né di centro. É un momento speciale, dobbiamo parlare di musica. Noi artisti non facciamo politica, facciamo musica.

Che la pensi veramente in questo modo o abbia voluto difendere la sua collega non lo sappiamo, ma una cosa è certa: secondo l’opinione pubblica la Pausini non avrebbe fatto fare una bella figura all’Italia. E voi cosa ne pensate?

