Foro sul tagliere, sapete a cosa serve? Svelato il curioso mistero

Finalmente oggi sappiamo la verità ecco a cosa serve il foro sul tagliere. Nessuno ci aveva mai fatto caso prima, che cosa ingegnosa!

Il tagliere è un utensile fondamentale in cucina per affettare le verdura, la frutta, il pane, o semplicemente appoggiarci qualcosa di caldo come una pentola o una leccarda. Il consiglio che ti diamo è quello di usarne uno per ogni tipo di alimenti, tagliare le cipolle e poi subito la frutta sullo stesso piano non è così invitante.

Come pulire il tagliere, occhio ai detersivi

Per la maggior parte i taglieri presenti nelle case degli italiani sono di legno, negli ultimi anni anche quelli di plastica dura hanno avuto la loro risonanza. Se anche tu fai parte di quella schiera di persone che lavano il tagliere con il detersivo per i piatti stai sbagliando di grosso, la tecnica potrebbe andare per quelli di plastica ma per quelli in legno è decisamente sconsigliato.

Come sai il legno è un materiale estremamente poroso che alla lunga assorbe tutte le sostanze che vi si depositano in superficie, sia questi alimenti sia questi detersivi. Ragion per cui è bene pulire il tagliere con elementi naturali che trovi facilmente in dispensa.

Per la pratica usa una pasta di acqua e bicarbonato, strofinala sulla superficie, lascia agire qualche min. e poi sciacqua con acqua corrente. Anche un mix di acqua ed aceto è perfetta, oppure basta una fetta di limone passata in superficie ma se hai della posa di caffè usa quella, strofinala ed il gioco è fatto. Naturalmente dopo ricordati sempre di sciacquare e di far asciugare il piano di lavoro all’aria così eviterai muffe.

Ecco a cosa serve il foto del tagliere, che idea ingegnosa

Finalmente tutti conoscono la verità, il foro che abbiamo sempre visto nel tagliere non serve ad appenderlo ma a far cadere nella ciotola il cibo in modo ordinato. Usare il foro in questo modo vi aiuterà nei piccoli gesti quotidiani evitando che il cibo vado a finire sul vostro piano di lavoro.

Se finora non l’avete mai utilizzato in questo modo è arrivato il momento di farlo.

Ci avevi mai pensato? E’ fantastico vero?

