Francesco Facchinetti, confessione clamorosa su Fedez: dettaglio inedito sulla malattia del rapper

Francesco Facchinetti si è lasciato andare con una confessione inaspettata su Fedez. In particolare ha rivelato un dettaglio della pesante malattia che ha colpito solo pochi mesi fa il rapper.

Una vita passata circondato di musica. Francesco Facchinetti fin da bambino è stato immenso tra brani e dischi, visto che è figlio d’arte. Proprio dal padre Roby – membro del famoso gruppo musicale dei Pooh – ha eredito l’amore per la musica e lo spettacolo in generale.

Cantante, dj, conduttore televisivo, imprenditore e persino attore, proprio come il papà, Francesco è un animale da palcoscenico.

42 anni di Milano, anno dopo anno, si è distinto nel mondo dello spettacolo: di recente è riapparso sugli schermi in quanto è stato ospiti a “Oggi è un altro giorno”, format di Serena Bortone. Durante la puntata si è aperto non solo sulla sua vita professionale, ma anche su quella privata, parlando dei suoi rapporti sentimentali e il suo legame con Fedez.

Facchinetti a cuore aperto su Fedez: confessione intima

Dapprima legato ad Alessia Marcuzzi, con cui ha dato alla luce la figlia Mia, Franceco Facchinetti è attualmente sposato con Wilma Faissol, con cui ha avuto altri due figli, Leone e Lavinia.

Oltre a ripercorrere la sua adolescenza e poi le sue storie d’amore, si è aperto su Fedez. Con il rapper in passato aveva avuto qualche criticità: in particolare sul web c’era stato uno scontro sotto l’accusa che Francesco fosse dove si trova solo per il suo cognome.

Una vicenda ormai sotterrata, tanto che tra i due sarebbe tornato il sereno da tempo.

Fedez: la rivelazione inedita di Facchinetti lascia senza fiato

In particolare Facchinetti ha raccontato a Serena Bortone come abbia lavorato con il rapper meneghino durante una sua fase di vita particolare: Fedez si è mostrato con lui molto insicuro.

Lui ha tentato in ogni modo di fargli sentire più fiducia in se stesso e di mostrargli quanto fosse grande il suo talento artistico. Poi il conduttore ha rivelato un dettaglio dalla malattia che ha colpito pochi mesi fa il marito della Ferragni.

se raccontare la malattia gli ha dato sollievo è stato giusto così. per aprirti così devi essere pieno di fragilità

Rivela Francesco durante la sua ospitata al format di Rai uno, con cui chi ha svelato un tratto inedito di Federico, forse il più profondo.

