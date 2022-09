Kasia Smutniak su Instagram rende omaggio ad una vera icona, colei che l’attrice ha definito una “Dea”. Gli auguri sono magici

Fino ad ora Kasia Smutniak ha sempre tenuto sua figlia Sophie lontana dagli occhi indiscreti dei paparazzi e del gossip. Sempre riservata, premurosa nei confronti della giovane che ha dovuto crescere da sola, nata dall’unione con il compianto Pietro Taricone. L’avevamo vista una sola volta, quattro anni fa, accompagnare la mamma sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Ora che è maggiorenne (ha spento le candeline il 4 settembre) è uscita allo scoperto. Non di sua volontà ma paparazzata dagli obiettivi di Diva e Donna. Gli scatti stanno facendo il giro dei social e complice la grande somiglianza con il papà, star della prima edizione del “Grande Fratello”, Sophie ha conquistato tutti.

Kasia, la figlia Sophie e la nuova vita dopo il dolore

Kasia Smutniak e la sua Sophie sono cresciute insieme, mano nella mano, consapevoli che l’assenza di Piero Taricone, morto in seguito ad un incidente in paracadute, avrebbe pesato per sempre. La piccola aveva solo sei anni quando il suo papà è scomparso tragicamente e forse anche per questo Kasia ha sempre cercato di tutelare la privacy di sua figlia.

Oggi la bella attrice è amatissima dal suo pubblico, ha alle spalle una carriera tempestata di grandi successi che col tempo non sono mancati anche nella vita privata. Piano piano, infatti, ha ricominciato. Oggi Sophie, infatti, ha un fratello di 8 anni, Leone, frutto dell’amore tra la bella attrice e del suo compagno Domenico Procacci.

Kasia Smutniak e l’omaggio a LEI: “Una Dea”

Una grande amante del cinema e dell’arte come Kasia Smutniak non poteva non celebrare uno dei compleanni più belli di questi giorni. Kasia non è una donna che usa i social in modo spasmodico ma quando lo fa regala sempre delle belle chicche.

Ieri tutti hanno festeggiato gli 88 anni di una vera icona del cinema, colei che è stata definita l’ultima vera diva del cinema italiano e non solo, Sophia Loren. Una donna che ha saputo ammaliare tutti per la sua bellezza, il suo talento e la sua personalità.

“Buon compleanno Dea”

Ha scritto Kasia in una Instagram Story scegliendo uno scatto di qualche anno fa della nota attrice omaggiandola in modo semplice ma raffinato.

