Matilde Caressa sempre più uguale a mamma Benedetta. Il nuovo look non mente – FOTO

Avete visto come è diventata la primogenita della nota conduttrice tv e cuoca di Real Time? Le ultime foto sono da mozzare il fiato.

La conduttrice di “Bake Off Italia – Dolci in forno” è una vera istituzione nazionale che tutti negli anni hanno avuto modo di apprezzare e amare per la sua incredibile bravura e avvenenza scenica.

Benedetta Parodi, infatti, nonostante i 50 anni compiuti lo scorso 6 agosto è una delle donne più belle della nostra tv nazionale, sorriso smagliante e un fisico tonico e atletico come poche. Vista la mamma però non potevano essere da meno neppure i suoi tre figli, nati dall’amore con il cronista sportivo Fabio Caressa. Li avete mai visti?

Matilde Caressa, un fiore: più bella della mamma

In ordine dall’ultimo nato troviamo Diego, classe 2009 che, come il padre, ha ereditato la passione per il calcio ed il tennis.

Poi la biondissima Eleonora di 18 anni, con capelli lunghi e folti che le regalano un’aria tipicamente rinascimentale, alla moda cinquecentesca come vediamo nei quadri di Leonardo.

Infine, la primogenita Matilde di 20 anni, che ormai è una donna e che a dire di molti ha superato di molto la bellezza statuaria di mamma Benedetta. Vediamo l’ultimo post Ig che ha pubblicato sul suo feed, è un incanto di natura celestiale.

“È penale!”, Matilde fa sognare i fan

La ragazza in questi ultimi anni ha raggiunto un gran numero di follower sui social – ben 84mila – merito della sua voce che spesso esibisce sui social con video emozionanti e suggestivi. Ama cantare, ma suona anche il piano e la chitarra, figlia d’arte con una passione per la musica che la porterà certo lontano.

Matilde però è anche una bellezza incredibile, nell’ultimo post Ig postato poche ore fa la vediamo in centro a Milano mentre passeggiava per l’aperitivo serale. Lo scatto che la cattura ha saputo dare pregio al suo fascino di giovane donna dai tratti morbidi ma allo stesso tempo aggraziati e seduttivi.

Ciao mi sentivo carina

Questo il messaggio che scrive lei per descrivere la foto che in pochi minuti però ha ottenuto oltre 6mila like e commenti a dir poco infuocati.

Non è solo “carina”, infatti, per i fan infatti “È penale!”, “Tu sei bellissima 😍”, “Sei come i mondiali del 2006”, “Più che carina. Stupenda!”.

Indossa infatti dei jeans a vita bassa e un crop top simil bustino cortissimo con le coppe rinforzate che mettono in mostra il seno rigoglioso ed il punto vita stretto. La posa della testa leggermente inclinata poi fa il resto: come resistere ad un magnetismo così maliziosamente sussurrato?

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE