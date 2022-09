Sembra davvero assurdo ma è possibile un ritorno della Monarchia in Italia. La notizia alquanto inaspettata spiazza gli utenti del web.

Potrebbe sembrare una notizia assurda e probabilistica ma in fin dei conti, potrebbe veramente accadere? Oggi vi svisceriamo la situazione sulla Monarchia in Italia, che non è del tutto scomparsa.

Esiste ancora il re d’Italia? Si e no, ecco l’attuale situazione

Era il 2 giugno del 1946, per la prima volta gli italiani e tra questi anche le donne, vennero chiamati alle urne per legiferare mediante un referendum (l’elettorato attivo si esprime con voto diretto su una specifica proposta o domanda). Il popolo dovette scegliere se votare per la Monarchia o la Repubblica, la prima fu abolita in favore della seconda che dopo un periodo segnato dal fascismo ed un paese totalmente devastato dalla guerra, era l’unico spiraglio di luce per una ripresa economica, sociale e democratica.

Ai deputati scelti per comporre l’Assemblea Costituente spettò il compito di redigere una nuova carta costituzionale, diversa dal famoso Statuto Albertino che nel preambolo espressamente recitava “legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia sabauda”. La nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, ed è espressione scritta e rigida dell’idea di cooperazione, di libertà, di egual diritti. Venne composta da 139 articoli, divisi in 4 sezioni: principi fondamentali – diritti e doveri dei cittadini – ordinamento della Repubblica – disposizioni transitorie e finali.

Chi sono i pretendenti al trono e cosa potrebbe accadere

Dopo questo breve ma intenso ricorso storico è giusto chiederci, potrebbe ritornare la Monarchia in Italia? La casata Savoia non è stata eliminata e vi sono due persone che vorrebbero far ritornare la Monarchia in Italia. Ma di chi stiamo parlando?

Il primo è Emanuele di Savoia sposato con l’attrice francese Clotilde Courau. Il secondo è Aimone di Savoia, sposato con Olga di Grecia la nipote di Costantino II (il legittimo re qualora in Grecia ci fosse stata ancora la Monarchia). La cosa incredibile è che hanno gli stessi bisnossi, si sono sposati tra di loro per mantenere il sangue nobile.

La disputa di sua Altezza Reale

Il conflitto tra Emanuele ed Aimone c’è una disputa su chi sia il legittimo re, l’unico e solo Duca di Savoia. A tal fine, esiste la Legge dinastica di casa Savoia per individuare il vero pretendente al trono. Tale Legge in Italia non è riconosciuta dalla Repubblica quindi al momento non c’è rischio che torni la Monarchia.

