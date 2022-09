Rosalinda Cannavò, la confessione fa venire le lacrime agli occhi: FOTO che parla da sola

Rosalinda Cannavò, la confessione a cuore aperto della conduttrice fa venire le lacrime agli occhi: la foto parla da sola…

Sta per iniziare la sua attesissima avventura nell’ambito del talent show più amato di Rai 1: “Tale e Quale Show”. Pur di parteciparvi, Rosalinda Cannavò ha momentaneamente rinunciato alla conduzione di “Casa Chi”, il format che Alfonso Signorini stesso le aveva affidato all’incirca un anno fa.

La fidanzata di Andrea Zenga, che ha già dato prova di avere delle doti canore davvero sorprendenti, non mancherà di distinguersi all’interno della trasmissione di Carlo Conti. A fare il tifo per lei, da casa, non potrà che esserci l’amatissimo compagno, conosciuto proprio grazie all’esperienza al “Grande Fratello Vip”.

“Tale e Quale Show”, tra i concorrenti Rosalinda Cannavò: la data di inizio del programma

Tra esattamente dieci giorni potremo ammirare la talentuosa Rosalinda Cannavò esibirsi sul palcoscenico di “Tale e Quale Show”.

L’attrice, che non sta più nella pelle, è impaziente di lanciarsi in questa nuova avventura televisiva che, senza ombra di dubbio, non mancherà di esaltare tutte le qualità e le doti inespresse della siciliana.

A fare il tifo per lei, ovviamente, non potrà che esserci l’adorato compagno Andrea Zenga, al suo fianco da quasi due anni. Rosalinda, che lo ha conosciuto grazie all’esperienza al “GF Vip”, non potrebbe far a meno di lui.

Proprio in merito al reality di Canale Cinque, la conduttrice di “Casa Chi” ha recentemente fatto una confessione davvero strappalacrime. I fan dei social, colpiti dalle parole della Cannavò, sono rimasti letteralmente senza fiato.

Rosalinda Cannavò, la confessione fa venire le lacrime agli occhi: la FOTO parla da sola

In procinto di iniziare una nuova avventura televisiva su Rai 1, Rosalinda Cannavò non ha mancato di ricordare il reality che, esattamente due anni fa, le consentiva di raggiungere le vette del successo.

In una Instagram story pubblicata di recente, l’attrice ha confessato quanto segue:

“Avete visto il grande fratello vip? vedere quella casa mi ha fatto riaffiorare ricordi incredibili. che esperienza unica”.

Rosalinda Cannavò, al percorso nel reality di Canale Cinque, deve letteralmente tutto il suo successo. Un’opportunità che, a posteriori, la siciliana ha sicuramente saputo cogliere nel momento più giusto per la sua carriera.

