Uomini e Donne, la resa di Tina Cipollari. Non ce la fa più: “sto pensando di…”

“Uomini e Donne”, la confessione scioccante di Tina Cipollari fa tremare lo studio: l’opinionista non ce la fa più, lo ha ammesso

Con il trascorrere degli anni, anche il comportamento degli opinionisti di “Uomini e Donne” sembra aver subito dei radicali stravolgimenti. Tina Cipollari, famosa per i suoi exploit incontenibili e per le liti che l’hanno vista protagonista insieme a molti volti del parterre, non è stata certamente da meno.

La nativa di Roma, come i telespettatori hanno potuto comprendere fin dai primi due appuntamenti di questa stagione, si mostra sempre più insofferente alle dinamiche del dating show.

Stanca dei soliti teatrini architettati dai veterani del parterre, la Cipollari non manca di rimbeccare aspramente tutti coloro che, a detta sua, non si comportano in maniera adeguata rispetto a quanto richiesto dalla trasmissione.

In maniera del tutto inaspettata, durante l’appuntamento di oggi, la collega di Gianni ha lasciato che le sue emozioni emergessero prepotentemente e che parlassero per lei. Ha davvero intenzione di abbandonare il programma? Arriva la verità.

“Uomini e Donne”, Tina Cipollari non riesce a contenersi: la dolorosa confessione

L’insofferenza di Tina Cipollari era palpabile fin dalle prime battute della puntata odierna. Nonostante “Uomini e Donne” sia solamente agli esordi e nonostante la attendano nove lunghi mesi, l’opinionista sembra averne già abbastanza dei comportamenti dei partecipanti.

Durante la puntata di oggi, ad esempio, la collega di Gianni è sbottata all’improvviso contro il cavaliere Claudio, reo di non essersi presentato con sincerità alle dame sedute di fronte a lui. Quando il 38enne, neoarrivato in studio, ha confessato di aver sempre avuto relazioni con donne più mature, la Cipollari lo ha interrotto seduta stante.

“Tutti cercano le donne più giovani, guarda caso lui va cercando quelle più adulte…non ti credo!“: queste le osservazioni lapidarie della romana, a cui ha ovviamente fatto seguito la replica di Claudio. Il cavaliere, offeso dalle critiche gratuite di Tina, ha più volte ribadito di esser stato accusato ingiustamente: “non mi conosci, non sai nulla di me“.

A questo scoppiettante diverbio, che avrebbe potuto degenerare e sfociare in toni ben più ostili, ha sorprendentemente posto fine la Cipollari stessa. Dopo aver richiesto le attenzioni delle telecamere su di sé, l’opinionista ha aperto le porte del proprio cuore al pubblico, ammutolendo i presenti.

L’opinionista non ce la fa più e rivela: “sto pensando di…”

Solamente pochissimi minuti dall’inizio della prima registrazione, e già, per Tina Cipollari, le liti in studio sono ricominciate esattamente con la stessa intensità di qualche mese fa.

Al pubblico di “Uomini e Donne”, dopo aver discusso animatamente con il cavaliere Claudio, l’opinionista ha confidato quanto segue:

“Maria, se deve essere così tutto l’anno sto pensando di andarmene. Non resisto qui”.

La De Filippi, che conosce molto bene la romana, ha tentato di farla ragionare e di farle comprendere i suoi errori:

“L’hai subito attaccato senza dargli possibilità di spiegarsi”.

Per Tina, tuttavia, non c’è stato letteralmente nulla da fare. Convinta di essere dalla parte della ragione, la Cipollari ha incitato il pubblico in studio affinché applaudisse alle sue parole. Una reazione che, ovviamente, ha ottenuto nell’immediato.

