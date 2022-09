Rovigo, 34enne trovato morto in casa: si indaga sulle cause del decesso

Morto 34enne ad Adriano Polesine, in provincia di Rovigo. Il corpo è stato rinvenuto nella sua abitazione; le cause sono ancora da accertare: forse un malore o un infarto

La causa del decesso potrebbe essere un malore

Un uomo di 34 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione, in provincia di Rovigo, precisamente ad Adriano Polesine. Quando i medici e dei paramedici sono intervenuto, Andrea Mancin, questo il nome della vittima, era già senza vita.

Tutti i suoi amici e gli abitanti della zona lo ricordano come una persona solare, sorridente e sempre cordiale; anche alcuni suoi colleghi lo ricordano, il ragazzo, infatti, lavorava in provincia di Ferrara alla Kastamonu Italia di Codigoro, come carrellista.

I ricordi di amici e conoscenti. “Voglio ricordarti sempre sorridente, te ne sei andato troppo giovane”

Tanti i ricordi dei conoscenti e degli amici “Non ci posso credere, proprio ieri sera ti avevo mandato a salutare tramite tua mamma, e ora questa infame notizia. Provo un grande dolore, ciao grande amico mio. Andrea voglio ricordarti sempre sorridente, te ne sei andato troppo giovane e da quando eri bambino che io e te abbiamo sempre avuto una grande intesa, non riesco proprio a crederci che non ci sei più” si legge sui social.

A ricordarlo, anche un suo collega, Alex Beltrame, che scrive:

“Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo, ne mancano solo due, poi stamattina mi sveglio e non ci sei più! Fai Buon viaggio Andrea, abbraccia mio papà! Addio Collega”.

Un altro amico lo ha salutato dicendo “Ciao amico mio, non era tanto che ci eravamo conosciuti, ma una cosa del genere non me la aspettavo. Davvero una brutta notizia così ci mancherai tanto fai buon viaggio Andrea”.

Una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità e che ha stroncato la vita di un giovane molto amato da tutti coloro che avevano avuto l’occasione di conoscerlo.

