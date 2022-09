“Ballando con le Stelle”: si annunciano scintille ancora prima di cominciare. La condanna è pesante ed è arrivata proprio ora

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, l’ormai storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci al sabato sera. La sfida a colpi di ballo tra i personaggi famosi, affiancati da maestri professionisti, si ripete con alcuni addii e new entry ed un cast che anche quest’anno non deluderà.

A pochi giorni dall’inizio della trasmissione però arriva una batosta enorme. Una condanna davvero pesante nei confronti di uno dei prossimi protagonisti ma a “Ballando” c’è anche chi se la ride.

Selvaggia Lucarelli ha avuto la sua rivincita: ecco con chi

Selvaggia Lucarelli è da sempre una dei giudici più irriverenti di “Ballando con le Stelle”. Tutti quest’anno sono curiosi, dunque, di vedere come si comporterà quando davanti a sé avrà il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Ma questo non è tutto.

Per la giornalista, infatti, non mancheranno i confronti, con un altro concorrente con il quale lei, fino a qualche giorno fa, aveva un conto in sospeso. Poi è arrivata la condanna e Selvaggia ha avuto la sua rivincita. Di chi stiamo parlando? Di Giampiero Mughini. Adesso vi raccontiamo cosa è accaduto.

“Ballando con le Stelle”: la querelle legale si chiude. I fatti

Giampiero Mughini, tra i prossimi concorrenti di “Ballando con le stelle”, è stato condannato per diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Per lui una multa di 500 euro ed un risarcimento nei confronti della giornalista di 2.000, più il pagamento delle spese legali.

A dare la notizia delle querelle legale era stata proprio la Lucarelli che in un tweet aveva scritto:

“Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”.

La questione risale al 2019 quando Mughini aveva commentato un articolo della Lucarelli usando parole molto poco carine e così la giornalista si è affidata alle vie legali. Mughini nel 2021 è stato rinviato a giudizio e ora è arrivata la condanna per diffamazione.

Così oggi la Lucarelli festeggia, Mughini un po’ meno. La vicenda entrerà nelle dinamiche di “Ballando con le Stelle”? Di certo ne vedremo delle belle.

