Charlene di Monaco ai funerali della Regina Elisabetta: look bocciato

Charlene di Monaco era presente ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II e per l’occasione ha indossato un vestito che non è passato inosservato.

Il 19 settembre 2022 si sono tenuti a Londra i funerali di Stato della Regina Elisabetta II che è morta all’età di 96 anni dopo aver regnato per ben 70 anni. La sua perdita lascerà il segno sotto vari punti vista e mentre si piange la sua scomparsa, intanto c’è chi è curioso di sapere cosa succederà a palazzo con Re Carlo III, suo erede.

All’evento funebre era presente anche la principessa Charlene di Monaco che per l’occasione ha indossato un vestito elegante e di classe che ha fatto molto discutere il web. Scopriamo i dettagli al riguardo.

Il post di Charlene sui social per la Regina Elisabetta II

Dopo aver appreso la notizia della morte della sovrana d’Inghilterra, non sono mancati post, messaggi, foto e video di ogni tipo sui social e le trasmissioni italiane e non solo hanno stravolto il palinsesto per dare l’annuncio.

Anche Charlene di Monaco ha pubblicato uno scatto della sovrana e le ha fatto una dedica, si legge

Sono profondamente addolorata per la notizia della morte di Sua Maestà la regina Elisabetta II, una vera grande signora la cui dedizione e servizio sono stati riconosciuti in tutto il mondo durante i 70 anni del suo regno. Oggi il mio pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli, ai suoi nipoti, ai suoi pronipoti e al popolo britannico.

Il look per il funerale

In occasione del funerale della Regina Elisabetta II, tutti i presenti hanno scelto un outfit nero che simboleggiasse il lutto. Non sono mancati, però, classe e stile anche in questo caso.

Charlene di Monaco ha indossato un abito nero, dal taglio minimal: semplice e accollato, con maniche lunghe, gonna fino alle caviglie, vita alta e grandi tasche ai lati. Formale anche troppo, tanto che qualcuno avrebbe definito la principessa un sacchetto.

Il tutto è stato completato con un cappello con una veletta, che rimanda agli usi britannici, calze nere e décolleté con tacco a spillo ma sottile e una borsa a mano. Qualche gioiello come un paio di orecchini a lobo e una spilla d’onorificenza al petto. Il web non approva.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA: IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO