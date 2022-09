“50 sfumature di Coco” Costanza Caracciolo, seducente: in rosso è divina

Costanza Caracciolo mostra ai suoi fan un outfit strepitoso che non passa inosservato: in rosso, scopriamo insieme tutti i dettagli dell’ultimo scatto sui social

Era poco più che adolescente, quando si è presentata al pubblico italiano ed ha conquistato lo studio di “Striscia la notizia” con la sua bellezza inconfondibile e il suo talento. Costanza Caracciolo è stata per anni la velina bionda in coppia con Federica Nargi, velina mora.

Nonostante il passare del tempo, le due sono ancora molto unite e non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme, anche in vacanza. Ogni estate, infatti, volano a Formentera con le loro famiglie.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, come si sono conosciuti

Costanza Caracciolo è la compagna di Bobo Vieri, l’ex calciatore che con il suo fascino e il suo modo di fare ha fatto strage di cuore negli anni, fino a quando non ha incontrato la donna della sua vita.

Tra i due non c’è stato nessun colpo di fulmine, ma una conoscenza che piano piano è maturata fino a diventare una relazione stabile. Era il 2017, quando l’ex velina e l’ex calciatore si sono ritrovati nella stessa cena in quel di Roma e dopo l’evento hanno continuato la serata, facendo una passeggiata per le vie della Capitale.

In un’intervista a Chi, la Caracciolo ha raccontato

Abbiamo chiacchierato come non avevamo mai fatto prima: avevo un’altra idea di lui e, invece, ho scoperto una persona meravigliosa, dolce, timida.

Costanza in rosso per un evento speciale

Oltre ad essere una compagna e mamma unica, Costanza è anche una imprenditrice e influencer, molto attiva sui social dove vanta di più di un milione di follower con i quali condivide molti momenti della sua vita. Non mancano scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta.

Il suo ultimo post ha già fatto il giro del web. L’ex velina si è presentata in quel di Milano con un look strepitoso: un vestito rosso e nero, accollato e a maniche lunghe. Tacchi a spillo e rossetto rosso, i capelli sono sciolti e lo sguardo seducente.

Poi ha scritto

c’è una sfumatura di rosso per ogni donna

C’è chi non ha potuto fare a meno di commentare, tra i tanti messaggi si legge

Hai portato le pupe a scuola così?

Poi ancora

50 sfumature di coco

Ancora una volta la Caracciolo ha lasciato il segno, non sappiamo quali saranno i suoi prossimi progetti lavorativi ma una cosa è certa: l’ex velina sa sempre come stupirci!

