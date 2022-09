Elisabetta II, svelato l’ultimo desiderio chiesto dalla Regina prima di morire: Carlo sconvolto

Sua Maestà ha chiesto al figlio e ai nipoti un regalo prima di morire, nessuno si aspettava una richiesta così bizzarra da parte sua. Vediamo di cosa si tratta.

Sono ancora nel cuore di tutti le immagini della bara che veniva posta al centro della navata a Westminster per i funerali di Stato della Regina lo scorso 19 settembre.

Un rito solenne che è durato 10 giorni, che da Balmoral dove è deceduta Elisabetta II a 96 anni, l’ha portata poi a Londra dove prima c’è stata la lunga veglia funebre e poi il rito solenne.

La Sovrana ha però vissuto una vita piena e ricca di momenti memorabili, ha trascorso un’epoca colossale che l’ha condotta attraverso l’abdicazione dello zio, due guerre mondiali, la morte del padre, quella di Diana e dell’amato consorte Filippo, fino alla scissione del nipote Harry con Meghan.

Elisabetta II, il suo ultimo desiderio ha fatto sorridere tutti

Durante il suo lunghissimo regno, Elisabetta II ha brillato per i look scelti con maestria e che l’hanno sempre fatta risplendere per classe ed eleganza. Capellini stravaganti abbinati a soprabiti vistosi e gioielli da mille e una notte, ma anche coloratissimi abiti tinta unita che la rendevano un punto indelebile ad ogni apparizione pubblica.

Durante gli ultimi anni moltissime le foto istituzionali sempre composta e seria assieme al marito oppure al figlio Carlo o i nipoti, mai uno sgarro o uno scivolone di stile, impeccabile fino all’ultimo respiro. O quasi…

L’ultimo desiderio che la Regina ha voluto concedersi, ecco cosa ha chiesto

Amava però ballare e sorrideva moltissimo, a detta di molti era anche spiritosa e aveva la battuta sempre pronta. All’età di 90 anni, come ultimo vezzo, finchè era ancora in salute e perfettamente autonoma, ha chiesto di poter posare come una modella di una rivista di moda.

Questo retroscena è stato svelato alcuni giorni fa direttamente dalla sua guardarobiera Angela Kelly che ha raccontato dettagliatamente quanto accaduto durante lo shooting reale realizzato dal fotografo Barry Jeffery.

Jeffery era stato chiamato a Corte pensando di dover svolgere un servizio pulito come da anni gli veniva richiesto dalla Corona, in realtà ha dovuto svolgere ben altro.

“Sua Maestà si è sistemata davanti alla telecamera e ha iniziato a posare, infilando le mani dentro e fuori dalle tasche, poi appoggiandole sui fianchi, imitando una modella professionista”. Ha spiegato Kelly.

Le foto sono state postate poi su Twitter da un fan della famiglia reale e si può vedere una Regina inedita, mentre indossa un abito bianco panna sotto il ginocchio con manica lunga e spilla gioiello. Elisabetta si muove soave con le mani in tasca e ancheggia sorridente alla macchina fotografica.

Un nuovo tassello privato uscito allo scoperto che mostra una Sovrana molto più spigliata e meno impostata di come in realtà si è sempre dovuta imporre nel rispetto del ruolo pubblico ricoperto.

