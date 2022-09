Fedez, Chiara Ferragni nel panico dopo la caduta: “Ho visto il sangue e …”

Dopo il periodo di convalescenza, Fedez non perde occasione di allenarsi e sui social condivide alcuni momenti delle lezioni di pugilato

Dopo il periodo di convalescenza e una lunga vacanza ad Ibiza dove ha potuto fare il pieno di energie, Fedez è tornato più carico che mai pronto ad iniziare nuovi progetti professionali. Nell’attesa, non ha potuto fare a meno di fare qualche allenamento di pugilato e filmare l’evento con un video pubblicato poi sui social.

Nel corso di una lezione, però, sembra sia successo qualcosa di incredibile che ha fatto divertire il rapper e i presenti.

Fedez, dalla malattia ad oggi

Era marzo 2022 quando Fedez ha annunciato ai fan di essere malato e di aver scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas. Lo fece attraverso una storia su Instagram dove in lacrime raccontava la sua storia.

Così iniziava il suo discorso

Faccio questo video per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose, nella speranza possa fare bene anche a me.

Il rapper è stato poi operato al San Raffaele di Milano ed seguito delle cure grazie alle quali è riuscito a salvarsi e a riprendere in mano la sua vita. Il supporto dei medici, della sua famiglia e di tutte le persone che gli sono state accanto è stato indispensabile per affrontare il periodo difficile.

Sul campo di pugilato

Oggi, però, a distanza di mesi, è tornato alla sua routine e non può fare a meno di dedicare del tempo allo sport, indispensabile per lui. Così tra una seduta in sala pesi e l’altra, non rinuncia a qualche allenamento di pugilato.

Fedez sta prendendo lezioni dall’ex campione di pugilato Giacobbe Fragomeni. Da quanto si nota dal video messo sui social, gli allenamenti sono pesanti e alcuni combattimenti mettono ko il rapper.

Nel filmato, ad un certo punto, il cantante cade a terra sul ring e quando la moglie Chiara Ferragni ha visto questa scena si è preoccupata ed ha subito commentato

Ero convinta che fosse il sangue sui DENTI, invece era il paradenti.

Anche questa volta la nota influencer ha dovuto dire la sua. Secondo l’opinione dei fan proprio che i due vivano in simbiosi e che Fedez senza la sua compagna non sia in grado di gestire la sua vita privata. Qualcuno potrebbe controbattere tale pensiero? A voi la parola.

